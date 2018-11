Volley, Valentina Diouf ha vinto il campionato paulista! Show in finale, trionfo in Brasile

Valentina Diouf ha vinto il campionato paulista e ha così potuto subito festeggiare al meglio l’inizio della sua nuova avventura in Brasile. L’opposto ha trionfato con il suo Sesi Bauru che ha sconfitto l’Osasco per 3-2 nella finale di ritorno del campionato regionale dopo aver già vinto il match d’andata sempre al tie-break. La 25enne è stata decisiva anche in questo incontro con i suoi 20 punti, fondamentale al pari di Tifanny che è entrata nel terzo set al posto di Vanessa e poi ha giocato due set di banda.

Il Sesi aveva vinto il primo set per 25-21 ma poi si era ritrovato sotto per 2-1 (25-15 e 25-21 il secondo e terzo parziale), poi l’Osasco ha avuto un match point sul 25-24 della quarta frazione che avrebbe spedito tutte al golden set per assegnare il titolo ma le ragazze di Anderson Rodrigues hanno reagito (28-26) e poi si sono imposte al tie-break (15-12). Valentina Diouf mette così in bacheca il suo secondo trofeo dopo la Supercoppa Italiana 2011 e ora si lancia con grandi motivazioni verso la Superliga, il Campionato Nazionale che scatterà settimana prossima.













Foto: pagina Facebook Valentina Diouf