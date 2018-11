Volley, Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020: definite le date, si gioca ad agosto! Italia a caccia del pass: calendario e programma

La FIVB ha ufficializzato le date dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il volley. Gli uomini giocheranno nel weekend del 9-11 agosto, cioè una settimana dopo rispetto alle competizioni riservate alle donne (2-4 agosto).



Si tratta dei tornei su base mondiale che mettono in palio sei posti per la rassegna a cinque cerchi: si formeranno sei gironi da quattro squadre ciascuno distribuite in base al ranking (che la Federazione Internazionale deve ancora aggiornare, è ormai passato un mese dalla conclusione dei Mondiali), ogni Nazionale affronterà le altre tre del proprio girone una volta soltanto e la prima classificata staccherà il pass per il Sol Levante. Un pass è già assegnato di diritto al Giappone in qualità di Paese ospitante, gli altri cinque saranno distribuiti nei tornei continentali in programma a gennaio 2020.

Si giocherà naturalmente in sei sedi differenti (per sesso), il bando per la richiesta di organizzazione scadrà il prossimo 14 dicembre ma è quasi certo che l’Italia avrà il vantaggio di giocare in casa (verosimilmente sia con i ragazzi di Chicco Blengini che con le ragazze di Davide Mazzanti). Gli uomini dovrebbero affrontare la Serbia e le donne se la dovrebbero vedere con l’Olanda (se i regolamenti per la stesura del ranking non dovessero essere stravolti).

CALENDARIO TORNEI QUALIFICAZIONE OLIMPIADI TOKYO 2020:

DONNE: 2-4 agosto

UOMINI: 9-11 agosto

CLICCA QUI PER I CRITERI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020

CLICCA QUI PER I POSSIBILI AVVERSARI DELL’ITALIA (MASCHILE)

CLICCA QUI PER I POSSIBILI AVVERSARI DELL’ITALIA (FEMMINILE)













Foto: FIVB