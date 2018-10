Volley femminile, Torneo Qualificazione Olimpiadi Tokyo 2020: si giocherà ad agosto 2019! Le possibili avversarie dell’Italia, Olanda quasi sicura!

L’Italia non si ferma dopo aver conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali 2018 di volley femminile e guarda già alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ormai distanti appena due anni. La nostra Nazionale è pronta per incominciare il difficile percorso di qualificazione alla rassegna a cinque cerchi e Davide Mazzanti sta già pianificando l’imminente futuro della nostra squadra che ha incantato in Giappone e che sembra avere davanti a sé un futuro roseo. Cristina Chirichella e compagne ora sono tornate nei rispettivi club di appartenenza ma il 2019 sarà fondamentale per le ambizioni di questo gruppo estremamente promettente che vuole togliersi delle soddisfazioni a cinque cerchi.

Il primo torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici dovrebbe disputarsi ad agosto 2019, il nostro Commissario Tecnico ha già parlato delle possibili date ancora da confermare da parte della FIVB: si parla del weekend del 9-11 agosto! In quei tre giorni l’Italia si giocherà la prima chance di volare nel Sol Levante: dovremo affrontare tre squadre che verranno definite in base al ranking FIVB, anche questo ancora da comunicare.

Se tutto dovesse essere confermato, come ha sottolineato Davide Mazzanti, l’Italia sarà ottava nella classifica internazionale (ma settima nella corsa alle Olimpiadi perché il Giappone che ci precede è già qualificato di diritto come Paese organizzatore). Dunque le azzurre si ritroverebbero nel girone con la settima del ranking (sesta sempre scartando le nipponiche) che quasi certamente sarà l’Olanda. Le orange, quarte agli ultimi Mondiali e vicecampionesse d’Europa, sarebbero un avversario molto ostico e impegnativo, sono state la nostra bestia nera negli ultimi anni ma ora questa Italia sembra avere tutte le carte in regola per farcela.

Soltanto la vincitrice del girone si qualificherà alle Olimpiadi, tra l’altro c’è la concreta possibilità che l’evento si giochi proprio nel nostro Paese. A completare il gruppo saranno due avversarie di bassa classifica cioè la 18^ e la 19^ del ranking FIVB. Stando sempre nell’alveo delle probabilità si parlerebbe di due tra Belgio, Bulgaria, Camerun, Croazia, Canada, Kazakhstan, Polonia: tutte estremamente alla portata della nostra Nazionale.

TORNEI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI 2020: CALENDARIO E DATE

Il torneo mondiale dovrebbe disputarsi ad agosto 2019, più precisamente tra venerdì 9 e domenica 11 agosto. Si attendono conferme dalla FIVB. Da definire la sede di gara, c’è la possibilità che si giochi in Italia.

QUALIFICAZIONE OLIMPIADI 2020: QUALI SONO LE AVVERSARIE DELL’ITALIA

L’Italia dovrebbe affrontare quasi sicuramente l’Olanda. Le altre due avversarie dovrebbero essere due tra Belgio, Bulgaria, Camerun, Croazia, Canada, Kazakhstan, Polonia

QUALIFICAZIONE OLIMPIADI 2020: FORMULA E REGOLAMENTO

Si disputeranno sei tornei di qualificazione su base mondiale. Ogni gruppo sarà composto da quattro squadre che si affronteranno tra loro una sola volta e in un’unica sede, all’interno di un weekend di gara. Le vincitrici dei sei gironi si qualificheranno alle Olimpiadi.

Gli altri cinque pass a disposizione verranno messi a disposizione nei tornei continentali in programma a gennaio 2020. Uno a testa per Europa, Asia, Africa, Nord-Centro America, Sud-America.













Foto: FIVB