Volley, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sistema rivoluzionato, solo due opportunità per volare ai Giochi!

La FIVB ha letteralmente stravolto i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Rispetto a quanto annunciato pochi mesi fa, la Federazione Internazionale di Pallavolo ha rivisto l’intero percorso verso il Sol Levante e ha riformulato tutti i tornei che metteranno in palio i pass per la rassegna a cinque cerchi: sparito l’iniziale competizione mondiale a 12 squadre, aumentato il numero di tornei internazionali, confermate le cinque competizioni a base continentale. In sostanza una Nazionale avrà massimo due occasioni per volare a Tokyo, non ci saranno altre possibilità di ripescaggio.

Di seguito il dettaglio di tutti i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il volley (maschile e femminile, le regole sono identiche per entrambi i sessi).

QUANTE SQUADRE PARTECIPANO ALLE OLIMPIADI 2020?

Ai Giochi parteciperanno 12 Nazionali per sesso. Ogni squadra sarà composta da 12 giocatori per un totale di 288 atleti (144 per sesso).

COME CI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI 2020:

– Il Giappone è già qualificato in qualità di Paese organizzatore.

– Si disputano sei tornei di qualificazione internazionali. Le migliori 24 Nazionali del ranking FIVB aggiornato al 1° gennaio 2019 (sarà dunque la classifica generata al termine dei Mondiali) verranno suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno utilizzando il sistema a serpentina (la prima con la 12esima, la 13esima, la 24esima; la seconda con l’undicesima, la 14esima e la 23esima; e via dicendo). Le vincitrici dei sei tornei si qualificano alle Olimpiadi.

– Si disputano cinque tornei di qualificazione continentale: Asia, Africa, Europa, Sudamerica, Nord-Centro America. A questi tornei non parteciperanno le squadre già qualificate attraverso i tornei Mondiali. La formula di queste competizioni verrà definita in base al numero di squadre presenti. Le vincitrici dei cinque tornei si qualificheranno alle Olimpiadi.

QUANDO SI GIOCANO I TORNEI DI QUALIFICAZIONE?

I sei tornei mondiali si disputeranno nel corso del 2019 ma le date esatte devono ancora essere svelate. I tornei continentali sono invece programmati per il gennaio 2020, possono anche coincidere con i Campionati Continentali (ma non succederà per l’Europa).













Foto: Pier Colombo