Volley, SuperLega: ottava giornata. Modena-Civitanova, chi è l’anti Perugia? Block Devils facili, spicca Trento-Verona

La SuperLega ha superato la metà del girone d’andata, il massimo campionato italiano di volley maschile tornerà in campo nel weekend del 17-18 novembre per l’ottava giornata. Sarà un turno importante in ottica classifica generale, domenica sera potremmo avere più chiare le varie gerarchie e iniziare a fare un piccolo bilancio. I riflettori saranno puntati in particolar modo sul PalaPanini dove si giocherà il big match tra Modena e Civitanova, scontro diretto tra seconda e terza in classifica separate soltanto da due punti (ma i cucinieri hanno giocato una partita in più) ed entrambe sconfitte da Perugia nelle ultime settimana: questo incontro potrebbe risultare determinante per comprendere chi può ricoprire il ruolo di anti-Block Devils in questa stagione. I Canarini si faranno prendere per mano da Ivan Zaytsev che avrà tanta voglia di rivalsa, dall’altra parte della rete ci sarà il grande ex Bruninho pronto ad azionare Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov.



Chi vincerà sarà molto interessato all’esito dell’incontro del PalaFlorio di Bari tra Castellana Grotte e Perugia. I Campioni d’Italia, reduci da sette vittorie consecutive in altrettante partite, sembrano un caterpillar guidato dal fenomeno Wilfredo Leon e da un rigenerato Aleksandar Atanasijevic ma la compagine pugliese, ancora incapace di vincere, ha già bloccato Trento e Civitanova tra le mura amiche dunque gli uomini di Bernardi dovranno prendere con le pinze questo incontro. Chi perderà tra Modena e Perugia sarà invece interessato al risultato di Trento-Verona, l’altro incontro di cartello di questa giornata: i dolomitici stanno trovando un buon gioco con Vettori, Kovacevic e Russell azionati da Giannelli ma gli scaligeri possono contare sulle vagonate di punti garantite dall’opposto Boyer.

Monza è reduce dalla vittoria nel derby e vuole confermarsi alle spalle delle grandi, il match casalingo contro Sora non dovrebbe riservare grosse sorprese ai brianzoli. Milano, invece, vorrà rialzare la testa e vola a Siena dove i padroni di casa sperano di risollevarsi dopo sette ko consecutivi. A completare il programma gli interessanti Ravenna-Latina e Vibo Valentia-Padova che saranno molto importanti in ottica playoff-retrocessione.













Foto: Valerio Origo