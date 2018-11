Volley Superlega 2018-2019. Sesta giornata. Quanti incroci nell’ultimo turno infrasettimanale! Perugia alla prova Vibo

Si intrecciano i destini delle squadre di vertice con quelli delle formazioni il cui obiettivo è la salvezza o la conquista di un posto nei play-off nella sesta giornata di Superlega che è anche l’ultima della stagione che si disputa (tra domani e giovedì) in una giornata non festiva.

La capolista e dominatrice incontrastata del primo scorcio di stagione, la Sir Safety Perugia si sottopone alla prova Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La squadra calabrese finora ha conquistato due successe contro rivali dirette nella lotta per non retrocedere e arriva dalla rocambolesca sconfitta di Ravenna dopo due ore e mezzo di battaglia. Perugia, invece, sembra aver trovato il ritmo giusto e, con questo Leon, sembra non conoscere ostacoli ma il campo di Vibo è difficile da violare per tutti.

Sfida casalinga dal coefficiente di difficoltà piuttosto elevato per la seconda e ultima squadra imbattuta del campionato, l’Azimut Leo Shoes Modena che domani sera ospiterà la Kioene Padova che arriva dal primo successo della stagione con una prova di sostanza contro il forte Monza, tuttora quinta forza del campionato. I modenesi hanno recuperato Zaytsev e si presenta al meglio alla quarta sfida in dieci giorni.

Il vero big match di giornata è quello di Monza dove il Vero Volley, reduce dalla serataccia di Padova ospita la Lube Civitanova che ha vinto, tirando diversi sospiri di sollievo, la battaglia contro Trento. La sconfitta nel big match contro Perugia non è ancora stato digerito del tutto dai marchigiani che devono fare i conti anche con qualche problema in banda con Leal non al meglio della condizione. Dall’altra parte gli ambiziosi monzesi vogliono rifarsi con un successo di prestigio dopo l’inattesa battuta d’arresto in terra veneta con un Ghafour al di sotto delle aspettative.

Due sconfitte nelle ultime tre gare disputate ma non si può certo parlare di crisi per l’Itas Trentino che ha saputo mettere in difficoltà a più riprese Civitanova a casa sua ma che non sembra ancora avere il killer instinct per vincerle le partite che contano. La squadra di Lorenzetti torna fra le mura amiche per ospitare il Top Volley Latina che, dopo la bella vittoria di Milano, domenica è crollato sul proprio campo con Modena, denotando ancora qualche problema di continuità.

La Revivre Axopower Milano, reduce dal successo scaccia crisi contro Castellana, punta al bis di successi consecutivi andando a far visita, con un Abdel Aziz Nimir in più nel motore, alla Globo Banca Popolare del Frusinate Sora che si è arresa domenica scorsa senza combattere più di tanto sul campo del Verona. Seconda partita casalinga consecutiva per la Consar Ravenna che, dopo la bella vittoria contro Vibo, ci riprova domani contro la Bcc Castellana Grotte in una sfida che distribuisce punti preziosi in chiave salvezza.

Giovedì sera, infine, il lanciato Calzedonia Verona, che aspira ad essere la quinta forza del torneo, sarà di scena sul campo del neo-promosso Emma Villas Siena, ancora a caccia del primo successo stagionale.