Volley, Superlega 2018-2019. Settima giornata: è il gran giorno di Perugia-Modena, chi vince va in fuga

Chi va in fuga in SuperLega? Perugia contro Modena è lo scontro al vertice di questo primo quarto di regular season ed è una partita piena di motivi che escono anche dalla pura ragioneria del primo e secondo posto occupati dalle due squadre. Sir Safety-Azimut Leo Shoes è Zaytsev contro Leon, due degli attaccanti più forti al mondo, è De Cecco contro Christenson, Urnaut contro Atanasijevic nella sfida dei balcani, è “mister” Mondiale Julio Velasco contro “mister secolo” Lorenzo Bernardi, allievo e maestro per la prima volta da avversari in panchina. Insomma sono mille i motivi per seguire lo spettacolo del PalaEvangelisti che dirà qualcosa in più su chi può vincerla questa regular season: la favorita d’obbligo è la squadra di casa che finora ha vinto tutto quello che poteva vincere in campionato ma le sorprese a questi livelli sono all’ordine del giorno, basti pensare alla semifinale della Supercoppa.

Le inseguitrici cercheranno di approfittare del big match per cercare di ridurre il gap dalla coppia di testa. Ci proverà la Lube Civitanova che ospita una Banca Popolare del Frusinate Sora che arriva da due sconfitte consecutive e non riesce a spiccare il volo e ci proverà anche l’Itas Trentino che fa visita ad una delle due formazioni che non ha ancora vinto una partita, la Bcc Castellana Grotte comunque da prendere con le molle, soprattutto fra le mura amiche.

Bella sfida a Verona dove la Calzedonia, reduce dalla battaglia di giovedì a Siena, vinta ai vantaggi del tie break, ospita la Consar Ravenna che, dopo gli applausi, si è presa anche i punti negli ultimi due turni battendo Vibo e Castellana: si preannuncia una bella sfida tra Boyer e Rychlicki. Da bollino rosso anche il derby lombardo tra Revivre Axopower Milano e il Monza. I milanesi dopo un avvio stentato, hanno rialzato la testa e sono reduci da due successi consecutivi, mentre Monza arriva da due sconfitte ma se la prima era arrivata un po’ inattesa a Padova, la seconda è più che onorevole con la sconfitta al tie break con Civitanova.

Punti pesanti in chiave salvezza in palio a Padova dove la Kioene affronta la matricola terribile Emma Villas Siena reduce dalla rocambolesca sconfitta casalinga contro il forte Verona. La Kioene, invece, arriva dalla netta sconfitta di Modena. Completa il quadro la sfida di Cisterna tra il Top Volley Latina e il Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: chi vince dorme più tranquillo.













Foto: LivePhotoSport