Volley, SuperLega 2018-2019: quarta giornata. Modena e Trento rispondono a Perugia, Monza vola

Dopo la schiacciante vittoria di Perugia contro Civitanova nel big match del primo pomeriggio, si è completata la quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile che ha beneficiato di questa giornata di festa per disputare il primo turno infrasettimanale della stagione.

Modena infila la quarta vittoria consecutiva surclassando l’impotente Milano nella bolgia del PalaPanini e si porta a una sola distanza dai Block Devils. Senza Ivan Zaytsev, out per dei problemi al collo, i Canarini si fanno prendere per mano dal giovanissimo opposto Giulio Pinali (15 punti), protagonista indiscusso della compagine guidata da Julio Velasco ma vanno annotati anche i 4 muri del centrale Max Holt (10 punti complessivi come lo schiacciatore Tine Urnaut). I meneghini, sempre privi di Abdel-Aziz, possono contare sul nuovo acquisto Simon Hirsch (9) ma non basta.

Trento si rialza dopo la sconfitta contro Perugia e torna al successo casalingo imponendo un pesante 3-0 a Vibo Valentia nella serata del redivivo Luca Vettori (16 punti) e del solito mancino Uros Kovacevic (16) che soppiantano i calabresi del solito Al Hachdadi (14). I dolomitici si portano a tre punti da Perugia mentre la Tonno Callipo incappa nella seconda sconfitta consecutiva.

Monza continua a marciare ad alti livelli e batte Ravenna per 3-1 grazie ai suoi uomini di lusso: 21 punti di Amir Ghafour, 19 marcature di Oleh Plotnytskyi, addirittura 8 muri di Viktor Yosifov e i romagnoli si inchinano nonostante le 27 bordate di Kamil Rychlicki.

Sora beneficia dei 25 punti del solito Dusan Petkovic (4 aces, 2 muri) e batte Padova conquistando la seconda vittoria stagionale, fondamentale nello scontro diretto contro i veneti a cui non sono bastati Maurice Torres (16 punti, 4 aces) e Luigi Randazzo (10). Latina ha la meglio su Siena per 3-1 in un crociale scontro diretto per la salvezza, decisivi i 19 punti di Toncek Stern e le 12 marcature di Simone Parodi (3 muri) che frenano i toscani guidati da Yuki Ishikawa e Ramos Hernandez (17 punti a testa).

Di seguito tutti i risultati dettagliati della quarta giornata di SuperLega 2018-2019 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Cucine Lube Civitanova vs Sir Safety Conad Perugia 0-3 (22-25; 16-25; 18-25)

Azimut Leo Shoes Modena vs Revivre Axopower Milano 3-0 (25-15; 25-18; 25-17)

Itas Trentino vs Tonno Callipo Vibo Valentia 3-0 (25-17; 25-21; 25-23)

Vero Volley Monza vs Consar Ravenna 3-1 (25-19; 25-18; 20-25; 25-22)

Top Volley Latina vs Emma Villas Siena 3-1 (25-19; 25-18; 22-25; 25-22)

Globo Banca Popolare Sora vs Kioene Padova 3-0 (25-23; 26-24; 25-19)

BCC Castellana Grotte vs Calzedonia Verona martedì 5 dicembre, ore 20.30

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Perugia 12 4 4 Modena 11 4 4 Civitanova 9 4 3 Trento 9 4 3 Monza 9 4 3 Vibo Valentia 5 4 2 Latina 5 4 2 Sora 5 4 2 Milano 4 4 1 Ravenna 3 4 1 Verona 3 3 1 Padova 3 4 1 Siena 2 4 0 Castellana Grotte 1 3 0













Foto: Valerio Origo