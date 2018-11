Volley, SuperLega 2018-2019: Perugia indemoniata, Leon show e Civitanova crolla 3-0! Dominio dei Block Devils

Strepitosa prova di forza di Perugia che ha letteralmente preso a pallate Civitanova nel big match della quarta giornata di SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni d’Italia hanno espugnato l’Eurosuole Forum con un roboante 3-0 (25-22; 25-16; 25-18) dominando in lungo e in largo per gli 85 minuti di una partita che ha avuto solo storia nel primo set, per il resto i Block Devils hanno giganteggiato e hanno confermato di essere i grandi favoriti per la conquista dello scudetto. Siamo soltanto all’inizio della stagione ma la prestazione offerta oggi dagli uomini di Lorenzo Bernardi ha già dato ottimi segnali mentre la Lube deve ancora crescere. Gli umbri infilano così la quarta vittoria consecutiva e si issano al primo posto in solitaria nella classifica generale con tre punti di vantaggio sui marchigiani in attesa delle altre partite in programma alle ore 18.00.

Perugia ha dettato legge al servizio (11 aces) e a muro (7 stampatone), surclassando i padroni di casa in ogni fondamentale e mettendo pressione costantemente, impedendo agli avversari di giocare con una certa continuità. Show fuori dal comune di Wilfredo Leon, il giocatore più forte del mondo che sciorina perle: il Giaguaro mette giù 20 punti (addirittura 6 aces, incontenibile dai 9 metri!) e trascina i compagni, il martello diventa la soluzione preferita da parte di Luciano De Cecco che usa con il contagocce l’opposto Aleksandar Atanasijevic (13 punti, 3 aces). Dall’altra parte della rete è funzionato ben poco, l’unico uomo in doppia cifra è il martello Leal (10), 9 punti a testa per Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov, grande difficoltà per il centrale Simon e anche per il regista Bruninho.













Foto: Giancarlo Dalla Riva Live Photo Sport