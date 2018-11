Rugby femminile, Test Match novembre 2018: nuovo capitano dell’Italia sarà Manuela Furlan. Succede a Sara Barattin

Il ricambio generazionale in atto nella Nazionale italiana di rugby femminile a partire da oggi passa anche dal cambio della fascia da capitano, che non sarà più indossata da Sara Barattin, bensì da Manuela Furlan, 30enne estremo in forza al Villorba, che esordirà con i nuovi gradi affidatile domenica 4 novembre a Calvisano contro la Scozia.

Lo ha annunciato oggi al sito federale il CT della Nazionale italiana Andrea Di Giandomenico, che però non ha svelato il XV titolare: “Il peso specifico di Sara continuerà a rappresentare per questa squadra uno straordinario valore, in campo e fuori. Ma in una fase di profondo ricambio generazionale, insieme a Barattin e alle altre atlete di lungo corso, abbiamo valutato fosse il momento più idoneo per avviare un nuovo percorso. Manuela ha il carisma, l’autorevolezza e l’esperienza internazionale per guidare la squadra e gestire con efficacia la squadra sulla scena dei test-match“.

Manuela Furlan, capitano azzurro, ha commentato così la scelta: “Sono felice ed emozionata per questa nuova responsabilità, e so che avrò da Sara e dalle mie compagne tutto il supporto per interpretare il ruolo di capitano con serenità, mettendo ancor di più i miei dieci anni in azzurro al servizio della squadra. Ringrazio Andrea, tutto lo staff e le mie compagne per la fiducia: domenica ci aspetta una gara impegnativa, che ci permetterà di mettere subito alla prova sul palcoscenico internazionale le atlete più giovani e iniziare a preparare con largo anticipo la nostra campagna nel Sei Nazioni“.













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: FIR utilizzo editoriale