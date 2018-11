Basket, Eurolega 2018-2019: a Milano arriva l’Anadolu Efes dell’ex Krunoslav Simon

Notte d’Europa numero cinque, quella che domani l’Olimpia Milano metterà in scena al Mediolanum Forum di Assago. L’avversaria risponde al nome dell’Anadolu Efes Istanbul, tra i più acclamati club di Turchia da quarant’anni e che da più di venti è regolarmente in Eurolega, dopo aver vinto la Coppa Korac nel 1996.

L’AX Armani Exchange arriva all’appuntamento forte di tre vittorie a fronte dell’unica sconfitta, patita proprio in casa, contro il Real Madrid. Le prime quattro partite hanno permesso a Mike James di appropriarsi delle seconde migliori medie in Eurolega per punti (25) e assist (8), mentre in fatto di rimbalzi ad occupare la piazza d’onore, con 13 di media, c’è Arturas Gudaitis. Il fatto di aver avuto due turni piuttosto agevoli in campionato ha permesso a coach Pianigiani di ruotare i propri giocatori, la qual cosa non arriva di certo sgradita quando si tratta di gestire, oltre alla Serie A, un’altra manifestazione logorante con trenta ulteriori partite.

Al pari di Milano, anche l’Efes è a quota tre vittorie, l’ultima delle quali è stata molto importante, contro i rivali cittadini del Fenerbahce. In campionato, rispetto all’Olimpia, la squadra turca ha una sconfitta in più poiché il dente avvelenato dell’ex Toney Douglas ha prodotto 36 punti e il successo del Sakarya per 86-96 alla Sinan Erden Dome. Nelle parole con cui presenta il match dal sito ufficiale dell’Olimpia, Pianigiani avverte: “L’Efes è in questo momento la squadra con l’attacco più efficace nel singolo possesso assieme al CSKA“. Il coach milanese pone molta attenzione sulla qualità degli esterni, dall’ex NBA Shane Larkin a Dogus Balbay, da Vasilije Micic, da James Anderson a Rodrigue Beaubois, per arrivare al grande ex: Krunoslav Simon, che con la maglia meneghina ha vinto uno scudetto nella stagione 2015-16. Andando più vicino a canestro, due degli elementi dell’Efes sono ben noti al pubblico italiano: Brock Motum è stato per un anno alla Virtus Bologna, mentre Bryant Dunston ha spiccato il volo partendo dalla stagione 2012-13 di Varese. Non va però dimenticato che il cambio di Dunston si chiama Tibor Pleiss, e uno coi chili del tedesco in molte squadre anche di Eurolega sarebbe tranquillamente in quintetto base a ogni partita.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo