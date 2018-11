Rugby, Test Match novembre 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. Ossatura di Benetton e Zebre, quattro gli stranieri

Con i forfait di Violi (operato alla spalla, tempi di recupero lunghi) e Padovani (problema alla caviglia, rientrato alle Zebre) scendono a 35 gli uomini di O’Shea per i test match autunnali di rugby. Di questi 19 militano tra le fila dal Benetton, 12 nelle Zebre e quattro in formazioni straniere. Andiamo a scoprire gli atleti che formano la Nazionale italiana di rugby per gli incontri di novembre.

Di seguito i 35 convocati dell’Italia:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 14 caps): out contro l’Irlanda, sarà sicuramente arruolato contro la Georgia, nella sfida più delicata, ma avrà spazio anche con Australia e Nuova Zelanda.

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 27 caps): tra gli azzurri con più esperienza tra quelli in prima linea. Non giocherà contro l’Irlanda ma nei match in casa sarà importantissimo il suo apporto.

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 9 caps): titolare in questa prima sfida, occasione ghiotta da sfruttare per mettersi in mostra per le prossime sfide, quando probabilmente tornaeranno Ferrari e Lovotti.

Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 7 caps): stesso discorso fatto per Pasquali. Questa bella opportunità dal 1′ contro l’Irlanda non dovrà essere sprecata.

Cherif TRAORE (Benetton Rugby, 1 cap): ancora ai primi passi in maglia azzurra, dovrà lottare tanto per trovare spazio.

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 1 cap): partirà dalla panchina con l’Irlanda e dovrà farsi trovare pronto se chiamato in causa.

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 11 caps): titolare contro i verdi d’Irlanda, dovrà sfruttare l’occasione per mettere O’Shea in difficoltà.

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 6 caps): in panchina nella prima uscita, dovrà essere bravo a ritagliarsi lo spazio.

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian, 96 caps): verrà chiamato in causa certamente contro la Georgia, nel match più delicato la sua esperienza può fare la differenza.

Seconde Linee

George BIAGI (Zebre Rugby Club, 22 caps): un buon inizio di stagione con la franchigia di appartenenza, deve confermare i progressi anche in azzurro.

Dean BUDD (Benetton Rugby, 13 caps): a riposo nella prima delle quattro gare, sarà utile nei match più delicati.

Marco FUSER (Benetton Rugby, 29 caps): tra i più esperti tra i titolari in terra nordamericana, ci sarà granda mole di lavoro per lui e per i suoi compagni di reparto.

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 2 caps): in panchina contro l’Irlanda, dovrà essere bravo a farsi trovare pronto.

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 6 caps): anche per lui inizio dalla panchina nel primo incontro, avrà modo di mettersi in luce.

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 106 caps): tra i veterani del gruppo, sarà chiamato in causa in Italia, sicuramente nella delicatissima sfida contro la Georgia.

Flanker/n.8

Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club, 2 caps): buttato nella mischia da titolare contro i detentori del Sei Nazioni, dovrà ripetere quanto di buono mostrato con le Zebre in avvio di stagione.

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, esordiente): da uncapped farà subito il suo esordio dal 1′ contro l’Irlanda.

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 9 caps): non lo vedremo all’opera negli USA, chissà se le cose cambieranno al rientro in Italia.

Sergio PARISSE (Stade Francais Paris, 134 caps) – capitano: sarà tenuto fuori contro l’Irlanda, ma sarà la colonna portante per i restanti test match degli azzurri.

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 3 caps): non ci sarà contro l’Irlanda e presumibilmente lo spazio per lui sarà poco durante l’intero mese.

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 21 caps): chiamato subito in causa in un incontro per nulla semplice.

Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, esordiente): potrebbe trovare il primo cap contro i verdi d’Irlanda. Partirà dalla panchina, vedremo quali saranno a gara in corso le scelte di O’Shea.

Mediani di Mischia

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 24 caps): in panchina inizialmente contro l’Irlanda. Pronto a subentrare in mediana assieme a McKinley.

Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 13 caps): titolare contro l’Irlanda, chiamato a confermare quanto di buono fatto con la franchigia di appartenenza.

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 40 caps): tenuto a riposo contro l’Irlanda in vista delle tre gare interne.

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 29 caps): preferito ad Allan come mediano di apertura, probabile staffetta con McKinley negli USA.

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 3 caps): partirà dalla panchina contro il suo Paese natale, ma potrebbe entrare a gara in corso.

Centri

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 10 caps): farà parte del triangolo allargato con Bellini e Sperandio

Michele CAMPAGNARO (Exeter Chiefs, 34 caps): l’ultimo degli stranieri, sarà capitano a Chicago contro l’Irlanda.

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 12 caps): non verrà utilizzato in Illinois, ma dato lo stato di forma verrà utilizzato negli altri incontri.

Luca MORISI (Benetton Rugby, 16 caps): giocherà titolare negli States, tornerà a giocare assieme all’ex compagno Campagnaro.

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 14 caps): esordio con Sperandio e Bisegni in una formazione inedita per l’Italia.

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 52 caps): lo vederemo certamente all’opera da titolare nelle gare interne degli azzurri.

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 10 caps): anche lui a Chicago non scenderà in campo.

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 2 caps): sarà l’estremo azzurro negli States, vedremo cosa saprà dare alla terza presenza in Nazionale.













Foto: Lorenzo Di Cola