Volley, SuperLega 2018-2019 ottava giornata. Modena o Civitanova: chi è l’anti-Perugia?

Modena o Civitanova, chi si prende il secondo posto? E’ una sfida stellare e incertissima quella che va in scena domenica al PalaPanini tra le due alternative alla capolista Perugia nella lotta alla conquista dello scudetto.

Entrambe le squadre in campo hanno subito una sola sconfitta finora, proprio contro la capolista Perugia, anche se il cammino è stato piuttosto accidentato con un paio di prestazioni al di sotto delle aspettative, esclusa appunto la sfida con gli umbri. La partita di oggi sfugge ad ogni pronostico, c’è un precedente, nella semifinale di Supercoppa che ha premiato Modena all’indomani del Mondiale italiano ma tanto è cambiato rispetto ad allora. Civitanova, in settimana, ha battuto senza convincere fino in fondo il fanalino di coda Siena, reagendo comunque alla strigliata del direttore sportivo Beppe Cormio, mentre Modena arriva direttamente dalla sconfitta di Perugia, al termine di una sfida dai due volti, nella quale la formazione di Velasco è riuscita a giocare alla pari con i rivali solo per alcuni tratti di gara. Non tutti finora, nelle due squadre, hanno convinto fino in fondo, soprattutto in posto 4 e dunque si preannuncia una sfida con tutte le componenti per generare spettacolo ed emozioni. Civitanova parte con 2 punti di vantaggio ma con una partita in più giocata.

L’altro big match di giornata è il derby del Triveneto tra Itas Trentino e Calzedonia Verona. I padroni di casa partono con i favori del pronostico ma si può tranquillamente dire che la squadra di Nikola Grbic, reduce da una sofferta ma sostanziosa vittoria con Ravenna, provano a dare un segnale in chiave quarto posto, che, sulla carta, potrebbe essere assegnato alla formazione di Lorenzetti. Anche qui spettacolo assicurato.

La capolista Perugia non si può permettere passi falsi se vuole mettersi alla finestra a vedere l’esito della sfida tra le più immediate inseguitrici. Leon e compagni vanno in Puglia a far visita ad una Bcc Castellana Grotte che domenica scorsa ha fatto sudare le proverbiali sette camicie a Trento, arrendendosi solo al tie break e quindi non sono ammesse distrazioni.

Nell’anticipo di domani ci sono punti pesantissimi in chiave salvezza in palio nella sfida tra il Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che, dopo un avvio spumeggiante, ha inanellato ben cinque sconfitte consecutive (a Latina domenica scorsa però i calabresi hanno strappato un punto) e la Kioene Padova che finora lontano da casa non ha mai mosso la classifica.

Punti importanti in chiave posizioni di rincalzo in zona play-off si distribuiscono a Ravenna dove la Consar, reduce dalla sconfitta rocambolesca di Verona, vuole il riscatto ospitando il Top Volley Latina, finora leggermente al di sotto delle aspettative nonostante le due vittorie nelle ultime quattro partite disputate.

Il Vero Volley Monza punta a consolidare la sua posizione in zona play-off ospitando la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora che arriva da tre sconfitte consecutive. Sono otto, invece, le sconfitte consecutive per l’Emma Villas Siena che è uscita dal campo fra gli applausi ma senza muovere la classifica anche dal Palasport di Civitanova e oggi contro la Revivre Axopower Milano (squadra in forte risalita, con 7 punti conquistati nelle ultime tre partite) si gioca una fetta di salvezza. In gioco anche la panchina del coach Juan Manuel Cichello, già messo in dubbio dalla società nella scorsa settimana ma confermato ieri dal club toscano.













Foto: Roberto Bartomeoli Live PhotoSport