Volley, SuperLega 2018-2019: nona giornata, Trento sbanca Padova e sale al secondo posto

Trento vola al Mondiale con una bella vittoria sulle spalle: i dolomitici hanno sconfitto Padova per 3-1 (18-25; 25-21; 31-29; 25-19) nell’anticipo della nona giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I ragazzi di Angelo Lorenzetti si sono imposti in trasferta sudando più del previsto contro i veneti che cercavano dei punti importanti in ottica playoff, l’Itas invece infila il settimo successo stagionale e aggancia Civitanova al secondo posto (a parità di incontri giocati, anche la Lube sarà impegnata nella rassegna iridata), a tre punti di distacco da Perugia che però giocherà domani pomeriggio.



Trento si è fatta sorprendere nel primo set, ha poi restituito il favore nella seconda frazione, il terzo parziale è stato decisivo e si è risolto ai vantaggi, poi gli ospiti sul 2-1 non si fanno più sorprendere e portano a casa l’intera posta in palio. Spiccano i 18 punti dello schiacciatore statunitense Aaron Russell (3 muri e 2 aces), 17 marcature per il martello mancino Uros Kovacevic (3 muri), partita di assoluto spessore dell’opposto Gabriele Nelli (15 punti, 3 muri e 2 aces) che è stato preferito a Luca Vettori, buona regia di Simone Giannelli. Trento ha dominato con 16 muri e 9 aces, Padova si è affidata a Maurice Torres e Luigi Randazzo (16 marcature a testa) ma non è bastato per centrare il colpaccio.













Foto: Valerio Origo