Volley, Superlega 2018-2019: nona giornata. Monza prova a fermare la corazzata Perugia

Chi riuscirà a fermare la Sir Safety Perugia? La domanda ormai è sempre la stessa: gli umbri sono imbattuti dopo otto giornate di campionato, in settimana hanno demolito la resistenza della Dinamo Mosca nel debutto in Champions con una prova di grande sostanza e non senza qualche patema e si apprestano, nell’incontro clou della nona giornata, ad ospitare Monza, squadra protagonista di un ottimo cammino in campionato fino a domenica scorsa quando è incappata nella sconfitta inattesa contro Sora tra le mura amiche.

C’è tanta voglia di riscatto in casa brianzola con Soli che ha strigliato a dovere i suoi dopo la prova al di sotto delle aspettative della scorsa settimana. Monza finora ha fatto soffrire più di una big e ci proverà anche contro Perugia che potrebbe anche affidarsi ad un minimo turn over dopo le fatiche di coppa di mercoledì.

Civitanova, per prepararsi al meglio al Mondiale per Club, ha già giocato e battuto Siena 3-1 due settimane fa e anche Trento, in vista dell’impegno iridato, anticipa a domani la sua sfida sul campo di Padova. I trentini, dopo le sofferenze nelle sfide dirette e nella partita di Castellana Grotte, hanno ripreso quota una settimana fa travolgendo tra le mura amiche Verona e, nel secondo derby del Triveneto consecutivo, affrontano una Kioene Padova che invece ha sete di riscatto dopo la brutta sconfitta di Vibo Valentia.

Proprio sul campo del Tonno Callipo Calabria (per l’occasione il Palasport di Reggio Calabria) scende in campo l’Azimut Leo Shoes Modena, reduce dalla doppia sconfitta in campionato e in Coppa contro Civitanova. I modenesi devono cercare di limitare gli errori, soprattutto al servizio, per non incappare nel terzo stop consecutivo che comprometterebbe la loro rincorsa quantomeno al secondo posto.

Sfida molto attesa al PalaYamamay tra due squadre che sono uscite con le ossa rotte dall’ultimo turno, la Revivre Axopower Milano, sconfitta al tie break sul campo di Siena (che ha così ottenuto il suo primo successo in SuperLega) e la Calzedonia Verona, battuta a Trento: chi vince riprende la corsa verso i play-off, chi perde rischia di doversi guardare alle spalle con circospezione.

Questo perché da dietro, almeno due squadre impegnate nella lotta per non retrocedere o per gli ultimi posti play-off si scontrano fra loro. A Sora, la Banca Popolare del Frusinate gasata dal successo di Monza, ospita una Consar Ravenna fortissima tra le mura amiche ma poco performante in trasferta finora, mentre a Cisterna Top Volley Latina e Bcc Castellana Grotte danno vita ad una sfida che può distribuire punti salvezza pesantissimi.













Foto Giancarlo Dalla Riva Live Photosport