Volley, SuperLega 2018-2019: decima giornata. Perugia e Modena, prosegue la lotta a distanza. Civitanova e Trento al Mondiale

Domenica 2 dicembre si disputerà parte della decima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Civitanova e Trento recupereranno questo turno il prossimo 12 dicembre (rispettivamente contro Latina e Milano) perché sono impegnate al Mondiale per Club, la speranza è quella di assistere a una finale tutta italiana domenica sera. I riflettori saranno dunque puntati su Perugia e Modena, prima e seconda della classe separate da quattro punti.



I Block Devils affronteranno Ravenna di fronte al proprio pubblico con l’obiettivo di riscattare la sconfitta casalinga subita lo scorso weekend contro Monza: i Blocks Devils, incappati nel primo ko stagionale in campionato, vogliono ripartire a mille e daranno il massimo contro i temibili romagnoli che hanno creato spesso delle difficoltà a tutte le big. I ragazzi di Lorenzo Bernardi non vorranno più regalare nulla: le bordate di Wilfredo Leon affiancato da Filippo Lanza di banda, le fiondate dell’opposto di Aleksandar Atanasijevic in diagonale con Luciano De Cecco saranno i punti di forza degli umbri contro i giallorossi spesso solidi e concreti in fase offensiva.

Modena, invece, sarà impegnata a Monza contro i brianzoli che nelle ultime settimane hanno sconfitto Perugia e hanno strappato un punto a Civitanova: i ragazzi di Soli riusciranno a fare un nuovo sgambetto? I Canarini vogliono vincere a tutti i costi per rimanere in scia a Perugia, Ivan Zaytsev e compagni partiranno con i favori del pronostico ma questa Monza va presa con le pinze, non vanno sottovalutati gli attacchi di Ghafour e compagni, i muri di Beretta e il supporto del pubblico anche se le fatiche in Challenge Cup potrebbero farsi sentire.

Da osservare con parecchia attenzione il derby veneto tra Verona e Padova, separate in classifica da due punti (anche se la Calzedonia deve ancora recuperare la partita con Castellana Grotte) e in piena lotta per un posto tra le magnifiche otto che disputeranno la Coppa Italia. Gli scaligeri si faranno trascinare da Boyer, i patavini punteranno su Randazzo: ne vedremo delle belle. In programma poi anche due scontri diretti fondamentali in ottica salvezza: Sora-Vibo Valentia e Siena-Castellana Grotte (ultime due della classe) ci diranno davvero molto su chi rischia di scendere in Serie A2.

DOMENICA 2 DICEMBRE:

15.30 Vero Volley Monza vs Azimut Leo Shoes Modena (diretta tv su RaiSport)

18.00 Sir Safety Conad Perugia vs Consar Ravenna (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Calzedonia Verona vs Kioene Padova (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Globo Banca Popolare Sora vs Tonno Callipo Vibo Valentia (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Emma Villas Siena vs BCC Castellana Grotte (diretta streaming su Lega Volley Channel)













Foto: Valerio Origo