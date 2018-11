Volley, SuperLega 2018-2019: Alessandro Piccinelli e Giulio Pinali, che rivelazioni! Tra Perugia e Modena, 21enni vincitori

Alessandro Piccinelli e Giulio Pinali sono le grandi rivelazione della quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Il turno infrasettimanale, infatti, ha promosso in maniera inattesa questi due giovani che hanno giganteggiato da titolari vestendo la casacca di due squadre che lottano per lo scudetto: il libero ha sostituito l’infortunato Massimo Colaci nel big match tra la sua Perugia e Civitanova (dominio dei Block Devils trascinati da Wilfredo Leon), l’opposto ha invece rimpiazzato Ivan Zaytsev che accusa dei fastidi al collo ed è stato il top scorer della sua Modena che ha battuto Milano senza particolari problemi.

Un ottimo segnale in un momento così critico per la nostra pallavolo sotto il profilo dei giovani che stentano a trovare spazio nel campionato più importante: non sono titolari fissi, sia chiaro, ma quando sono stati chiamati all’appello hanno subito risposto all’appello in maniera puntuale e precisa confezionando due prestazioni assolutamente importanti.

Piccinelli, classe 1997 di Milano, l’anno scorso aveva militato per la squadra della sua città natale ma il salto per indossare la maglia rossonera è stato decisamente importante. Anche Giulio Pinali è un classe 1997 di 198 cm nato a Bologna e cresciuto nel vivaio della gloriosa Zinella (dunque niente Club Italia come invece ha fatto il coetaneo), è alla sua terza stagione con i Canarini ma quella di ieri è stata la sua prima vera chance di rilievo per l’attaccante che ha messo a segno 15 punti (50% in attacco, 2 muri e 1 ace). Che ci siano piacevoli novità per il futuro azzurro? Al momento è troppo presto per parlarne ma qualcosa sembra muoversi…













stefano.villa@oasport.it

Foto: Dalla Riva Giancarlo