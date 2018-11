Rugby, Test Match novembre 2018: si comincia nel week-end. Inghilterra-Sudafrica il clou, Nuova Zelanda in Giappone

Inizio soft, con sole quattro partite: scattano domani, sabato 3 novembre, i Test Match autunnali per quanto riguarda il rugby. Sono quattro gli incontri che si disputeranno, tutti davvero molto interessanti: andiamo a presentarli.

06.45 Giappone-Nuova Zelanda

I numero uno al mondo All Blacks volano in Giappone, dove l’anno prossimo tenteranno l’assalto alla Coppa del Mondo. I nipponici li abbiamo visti in scena a giugno contro l’Italia: una vittoria e una sconfitta con gli azzurri di Conor O’Shea. Non dovrebbe ovviamente esserci partita, con gli oceanici che dovrebbero dilagare. Importante seguire lo stato di forma degli All Blacks, che a fine novembre voleranno anche in Italia per sfidare Parisse e compagni all’Olimpico.

Giappone: 15 Ryohei Yamanaka, 14 Jamie Henry, 13 William Tupou, 12 Timothy Lafaele, 11 Kenki Fukuoka, 10 Yu Tamura, 9 Yutaka Nagare, 8 Hendrik Tui, 7 Kazuki Himeno, 6 Michael Leitch (c), 5 Samuela Anise, 4 Wimpie Van Der Walt, 3 Hiroshi Yamashita, 2 Atsushi Sakate, 1 Keita Inagaki

A disposizione: 16 Yusuke Niwai, 17 Masataka Mikami, 18 Asaeli Ai Valu, 19 Uwe Helu, 20 Isileli Nakajima, 21 Fumiaki Tanaka, 22 Rikiya Matsuda, 23 Ryoto Nakamura

Nuova Zelanda: 15 Jordie Barrett, 14 Nehe Milner-Skudder, 13 Matt Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Waisake Naholo, 10 Richie Mo’unga, 9 Te Toiroa Tahuriorangi, 8 Luke Whitelock (c), 7 Dalton Papalii, 6 Vaea Fifita, 5 Jackson Hemopo, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Angus Ta’avao, 2 Dane Coles, 1 Ofa Tuungafasi

A disposizione: 16 Liam Coltman, 17 Tim Perry, 18 Tyrel Lomax, 19 Dillon Hunt, 20 Gareth Evans, 21 Mitch Drummond, 22 Brett Cameron, 23 George Bridge

15.45 Galles-Scozia

Sfida da Sei Nazioni quella che andrà in scena a Cardiff. I padroni di casa ovviamente sulla carta sono favoriti ma gli scozzesi hanno dimostrato nell’ultima annata di essere da battaglia. Tanto turnover per i due XV, a causa degli impegni contemporanei dei club: soprattutto per la Scozia ci sono tante novità ed una formazione davvero molto giovane.

Galles: 15 Leigh Halfpenny, 14 George North, 13 Jonathan Davies, 12 Hadleigh Parkes, 11 Luke Morgan, 10 Gareth Anscombe, 9 Gareth Davies, 8 Ross Moriarty, 7 Justin Tipuric, 6 Dan Lydiate, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Cory Hill, 3 Dillon Lewis, 2 Ken Owens, 1 Nicky Smith.

A disposizione: 16 Elliot Dee, 17 Rob Evans, 18 Leon Brown, 19 Adam Beard, 20 Aaron Wainwright, 21 Tomos Williams, 22 Jarrod Evans, 23 Steff Evans

Scozia: 15 Blair Kinghorn, 14 Tommy Seymour, 13 Huw Jones, 12 Alex Dunbar, 11 Lee Jones, 10 Adam Hastings, 9 Ali Price, 8 Ryan Wilson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Jonny Gray, 4 Ben Toolis, 3 Willem Nel, 2 Stuart McInally (c), 1 Allan Dell

A disposizione: 16 Fraser Brown, 17 Alex Allan, 18 Simon Berghan, 19 Grant Gilchrist, 20 Matt Fagerson, 21 George Horne, 22 Pete Horne, 23 Darcy Graham

16.00 Inghilterra-Sudafrica

Molto probabilmente la sfida più importante e più spettacolare di questo week-end. I britannici a Twickenham attendono gli Springbooks: pochi margini di errori per il XV della Rosa che vuole assolutamente portare a casa la vittoria. Non saranno da meno i sudafricani: “L’Inghilterrà vorrà vincere a tutti i costi questa partita a Twickenham e sceglieranno una squadra formidabile. La partita sarà una questione molto tattica, il cui risultato dipenderà fortemente su come riusciremo a gestire le fasi e il gioco al piede” le parole di Erasmus, ct sudafricano, come leggiamo su On Rugby.

Inghilterra: 15 Elliot Daly, 14 Jack Nowell, 13 Henry Slade, 12 Ben Te’o, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (cc), 9 Ben Youngs, 8 Mark Wilson, 7 Tom Curry, 6 Brad Shields, 5 George Kruis, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Dylan Hartley (cc), 1 Alec Hepburn

A disposizione: 16 Jamie George, 17 Ben Moon, 18 Harry Williams, 19 Charlie Ewels, 20 Zach Mercer, 21 Danny Care, 22 George Ford, 23 Manu Tuilagi

Sudafrica: 15 Damian Willemse, 14 Sbu Nkosi, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Aphiwe Dyantyi, 10 Handré Pollard, 9 Ivan van Zyl, 8 Warren Whiteley, 7 Duane Vermeulen, 6 Siya Kolisi (c), 5 Pieter-Steph du Toit, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Malcolm Marx, 1 Steven Kitshoff

A disposizione:16 Bongi Mbonambi, 17 Thomas du Toit, 18 Wilco Louw, 19 RG Snyman, 20 Lood de Jager, 21 Embrose Papier, 22 Elton Jantjies, 23 André Esterhuizen

21.00 Italia-Irlanda

