Volley, Superlega 2018-2019. Quinta giornata. Civitanova o Trento: chi si mette a caccia di Perugia?

La vittoria nel big match di Civitanova ha aperto la strada per la fuga di Perugia in vetta alla classifica. La squadra di Bernardi ha la possibilità di consolidare la prima piazza affrontando fra le mura amiche l’Emma Villas Siena che ancora non è riuscita a sbloccarsi e arriva dalla brutta sconfitta di Latina.

Il vero big match di giornata si disputa a Civitanova tra la Lube ferita per la sconfitta subita contro Perugia e un’Itas Trentino che, come i marchigiani, ha subito l’unica battuta d’arresto contro Perugia. Una sfida che darà un’indicazione importante su quale potrà essere la vera rivale degli umbri in regular season.

Trasferta complicata per l’Azimut Leo Shoes Modena che sarà di scena sul campo della Top Volley Latina che arriva da due successi consecutivi a Milano e con Siena.

Modenesi che, con Zaytsev a mezzo servizio, dovranno fare molta attenzione anche se le vittorie di Ravenna prima e con Milano giovedì scorso in sfide tutt’altro che semplici possono fornire la giusta carica alla squadra di Velasco.

Monza è la squadra del momento: tre vittorie consecutive e qualità di gioco in netta crescita per la formazione di Soli che sarà di scena sul campo della squadra che ha deluso di più fino a questo momento, la Kioene Padova che ha bisogno di cambiare marcia e di muovere la classifica per non doversi trovare a disputare un campionato di rincorsa in chiave salvezza.

Si vuole sbloccare anche la Consar Ravenna a cui gli applausi non bastano più: tre le sconfitte consecutive accumulate dai romagnoli che ospitano alle 20.30 il Tonno Callipo Vibo Valentia reduce dalla netta sconfitta di Trento ma anche da una prima parte di torneo positiva.

Stessa situazione dei ravennati per la Revivre Axopower Milano che ha subito tre sconfitte finora, è alle prese con una classifica che piange e ospita una Bcc Castellana Grotte che ha già messo in difficoltà Modena e non si vuole fermare.

Completa il quadro la sfida di Verona tra la Calzedonia che in casa finora ha sempre perso (ma contro i due top team Perugia e Civitanova) e la Banca Frusinate Sora che arriva dalla convincente prova con Padova che ha permesso ai laziali di conquistare tre punti preziosi.