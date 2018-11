Volley, Semifinali Mondiale per Club 2018: calendario, programma, orari e tv. Civitanova-Resovia e Trento-Fakel

Sabato 1° dicembre si disputeranno le semifinali del Mondiale per Club 2018 di volley maschile. La rassegna iridata si trasferisce a Czestochowa (Polonia) per la spettacolare Final Four che metterà in palio il titolo che comunque vada rimarrà in Europa e ci sono le concrete speranze che torni in Italia visto che ben due compagni del nostro Paese saranno protagoniste: Civitanova se la dovrà vedere contro l’Asseco Resovia, Trento sfiderà invece il Fakel Novy Urengoy. Sono due impegni assolutamente alla portata delle nostre compagini: la Lube trascinata da Osmany Juantorena, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal e Simon non deve temere l’Asseco padrone di casa; i dolomitici puntano invece su Kovacevic, Russell, Giannelli e Vettori per avere la meglio sugli ostici russi del Fakel che possono contare su ottimi giocatori come Udrys, Kliuka e Volkov.



Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle semifinali del Mondiale per Club 2018 di volley maschile. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SABATO 1° DICEMBRE:

17.30 Cucine Lube Civitanova vs Asseco Resovia

20.30 Itas Trentino vs Fakel Novy Urengoy

COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo