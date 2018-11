Volley, Semifinale Mondiale per Club 2018: Trento-Fakel Novy Urengoy. Data, programma, orario d’inizio e tv

Trento si è qualificata alle semifinali del Mondiale per Club 2018 di volley maschile, i dolomitici sono tra le quattro grandi del Pianeta per la settima volta nella storia e l’obiettivo e quello di strappare il pass per la quinta finale di sempre dopo averne vinte quattro consecutivamente tra il 2010 e il 2013. Sabato 1° dicembre i ragazzi di Angelo Lorenzetti se la dovranno vedere contro il Fakel Novy Urengoy: dopo aver chiuso il girone da imbattuta, l’Itas incrocerà il proprio destino con quello della temibile formazione russa che nella fase preliminare ha sconfitto lo Zenit Kazan prima di essere surclassata da Civitanova. Si preannuncia una partita particolarmente difficile e complicata, i gialloblù partiranno con i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare un avversario particolarmente ostico e insidioso che sicuramente cercherà in tutti i modi di farsi valere.



A Czestochowa (Polonia) andrà in scena una partita vibrante e molto accesa, assolutamente da non perdere. Trento non vuole smettere di sognare e si farà prendere per mano dalle sue stelle: il mancino Uros Kovacevic, lo schiacciatore Aaron Russell, il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Luca Vettori, i centrali Srecko Lisinac e Davide Candellaro non vedono l’ora di sfidare Kliuka, Volkov e Udrys.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Trento-Fakel Novy Urengoy, semifinale del Mondiale per Club 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SABATO 1° DICEMBRE:

20.30 Itas Trentino vs Fakel Novy Urengoy

TRENTO-NOVY URENGOY: COME VEDERE LA SEMIFINALE DEL MONDIALE IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIVB