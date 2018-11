F1, Sebastian Vettel fa mea culpa: “Quest’anno ho commesso troppi errori!”

Il Mondiale 2018 di Formula Uno è andato in archivio e la Ferrari ha dovuto arrendersi ancora una volta alla forza della Mercedes e di Lewis Hamilton. Il quinto titolo iridato del team di Brackley e del britannico dimostrano che il Cavallino Rampante ha ancora molto da fare e il tedesco Sebastian Vettel, leader designato per riportare l’iride sotto l’insegna di Maranello, si prende le proprie responsabilità facendo un bilancio della stagione.

Il tedesco, dopo il weekend di Abu Dhabi che ha sorriso ancora una volta a Lewis (11° successo per lui), fa mea culpa: “Quest’anno ho commesso molti errori, non credo di aver mai avuto problemi nell’ammettere i miei sbagli. Molte cose sarebbero potute andare diversamente, su alcune situazioni negative dovrò lavorare, mentre su altre ho semplicemente sbagliato. Sicuramente, analizzando questa stagione, non ho dato il meglio di me stesso. E’ stato un anno difficile in generale, penso che la squadra sia forte e abbia un potenziale, ma sicuramente sono state molte le situazioni negative che sono accadute all’interno del team“, ha ammesso il tedesco (fonte: f1world.it).

Il riferimento è anche alla scomparsa del presidente Sergio Marchionne e ad una monoposto che non sempre è riuscita ad essere performante come avrebbe potuto nel confronto con le Frecce d’Argento. Gli spunti di riflessione, dunque, non mancano guardando il tutto alla prossima annata: “Ora ho bisogno di un po’ di tempo per chiarirmi le idee ed analizzare il 2018. Non credo di dover cambiare radicalmente il mio modo di stare in pista, ma certamente devo migliorare sotto certi aspetti per diventare più forte“, la chiosa di Seb.













