Volley, Semifinale Mondiale per Club 2018: Civitanova-Asseco Resovia. Data, programma, orario d’inizio e tv

Civitanova affronterà l’Asseco Resovia nella semifinale del Mondiale per Club 2018 di volley maschile: sabato 1° dicembre la Lube scenderà in campo a Czestochowa (Polonia) per sfidare la formazione padrona di casa nell’incontro che spalanca le porte sull’atto conclusivo della rassegna iridata. I cucinieri, reduci dai successi di lusso sullo Zenit Kazan e sul Fakel Novy Urengoy, si apprestano a incrociare il proprio destino con quello della compagine polacca: i ragazzi di coach Medei partiranno con i favori del pronostico ma non devono sottovalutare un avversario comunque molto insidioso, che si è già fatto valere battendo il Sada Cruzeiro e che è in grado di creare dei grattacapi sebbene sia in difficoltà in campionato.



Osmany Juantorena, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal, Bruninho e Simon sono pronti a incantare e vogliono a tutti i costi raggiungere la finale dopo averla persa lo scorso anno. Questa volta i vicecampioni d’Italia e d’Europa puntano al bersaglio, c’è voglia di rivalsa e cercheranno di mettere sotto l’Asseco per poi andare a incrociare la vincente della partita tra Trento e Fakel per un possibile derby tutto italiano.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Civitanova-Asseco Resovia, semifinale del Mondiale per Club 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SABATO 1° DICEMBRE:

17.30 Cucine Lube Civitanova vs Asseco Resovia

CIVITANOVA-RESOVIA: COME VEDERE LA SEMIFINALE DEL MONDIALE IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo