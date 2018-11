Volley, Qualificazioni Olimpiadi 2020: l’Italia organizzerà i tornei in casa? Parte la corsa verso Tokyo

L’Italia organizzerà due tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il volley? L’ipotesi sembra molto probabile, la FIVB ha aperto il processo di candidatura e le varie Federazioni Nazionali potranno presentare le proprie domande entro il 14 dicembre, poi a gennaio 2019 verranno assegnate le organizzazioni dei sei tornei su base mondiale che si dovrebbero poi disputare ad agosto (attendiamo conferme sulle varie date, gli uomini dovrebbero scendere in campo dal 2 al 4 agosto e le donne dal 9 all’11 agosto).



Giocare in casa sarebbe molto importante per le nostre Nazionali anche se la pressione potrebbe giocare un brutto scherzo come abbiamo visto durante i recenti Mondiali maschili. Il meccanismo dei due tornei è molto semplice: sono previsti sei gironi da quattro squadre ciascuno, le formazioni si affronteranno tra loro una sola volta e le vincitrici dei raggruppamenti si qualificheranno alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I gironi verranno composti prendendo in considerazione il ranking FIVB che però non è ancora stato aggiornato dopo le rassegna iridate e verrà utilizzato il meccanismo a serpentina (ad esempio la prima del ranking affronta la dodicesima, la tredicesima, la ventiquattresima). L’Italia dovrebbe affrontare la Serbia al maschile e l’Olanda al femminile tra le formazioni di prima fascia, ma attendiamo tutte le conferme del caso sperando di ospitare i due tornei di qualificazione.













Foto: FIVB