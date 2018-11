Rugby, Test Match novembre 2018: l’Italia sfida l’Australia, i Wallabies ai raggi X

Secondo fondamentale appuntamento nei Cattolica Test Match di novembre 2018 per la Nazionale italiana di rugby che, dopo aver battuto la Georgia a Firenze, nello scontro più importante del mese, ora dovrà rimboccarsi le maniche ed affrontare le due super potenze dell’Oceania: sabato a Padova c’è l’Australia, la settimana successiva all’Olimpico di Roma arrivano gli All Blacks.

Non sarà assolutamente una sfida facile quella ai Wallabies, nonostante non stiano attraversando un periodo di forma da ricordare (sono scesi addirittura in settima piazza nel ranking mondiale dopo la sconfitta arrivata a Cardiff per mano del Galles). Neanche al Rugby Championship la situazione è stata molto diversa, ma c’è da ricordare che si sta parlando della Nazionale vice campione del mondo in carica, comunque una delle superpotenze di questo sport a livello internazionale.

Questi i convocati australiani:

Jermaine Ainsley (1 Test, Melbourne Rebels, 23)

Allan Alaalatoa (30 Tests, Brumbies, 24)

Rory Arnold (19 Tests , Brumbies, 28)

Adam Coleman (28 Tests, Melbourne Rebels, 26)

Jack Dempsey (7 Tests, NSW Waratahs, 24)

Folau Fainga’a (6 Tests, Brumbies, 23)

Ned Hanigan (18 Tests, NSW Waratahs, 23)

Michael Hooper (c) (88 Tests, NSW Waratahs, 27)

Sekope Kepu (100 Tests, NSW Waratahs, 32)

Tolu Latu (10 Tests, NSW Waratahs, 25)

Tatafu Polota-Nau (86 Tests, Leicester, 33)

David Pocock (75 Tests, Brumbies, 30)

Izack Rodda (14 Tests, Queensland Reds, 22)

Rob Simmons (91 Tests, NSW Waratahs, 29)

Pete Samu (7 Tests, Brumbies, 26)

Scott Sio (52 Tests, Brumbies, 27)

Taniela Tupou (9 Tests, Queensland Reds, 22)

Adam Ashley-Cooper (116, Kobe Steelers, 34)

Tom Banks (3 Tests, Brumbies, 24)

Kurtley Beale (81 Tests, NSW Waratahs, 29)

Israel Folau (70 Tests, NSW Waratahs, 29)

Bernard Foley (65 Tests, NSW Waratahs, 29)

Will Genia (97 Tests, Melbourne Rebels, 30)

Jake Gordon (uncapped, NSW Waratahs, 25)

Dane Haylett-Petty (28 Tests, Melbourne Rebels, 29)

Samu Kerevi (22 Tests, Queensland Reds, 25)

Marika Koroibete (18 Tests, Melbourne Rebels, 26)

Jack Maddocks (5 Tests, Melbourne Rebels, 21)

Sefa Naivalu (8 Tests, Melbourne Rebels, 26)

Jordan Petaia (uncapped, Queensland Reds, 18)

Nick Phipps (70 Tests, NSW Waratahs, 29)

Matt Toomua (39, Leicester/Melbourne Rebels, 28)

Rob Valetini (uncapped, Brumbies, 20)

Isi Naisarani (uncapped, Melbourne Rebels, 23)

La rosa a disposizione di coach Michael Cheika è di quelle dal valore impressionante. Qualità alla mano e gioco fisico, sono davvero pochi i punti deboli dei Wallabies che possono puntare anche su un mediano d’apertura del livello di Bernard Foley, uno dei maggiori interpreti del ruolo a livello internazionale. Da sottolineare il rientro in rosa a due anni di distanza per il veterano Adam Ashley-Cooper, uomo da 116 caps in maglia Wallabies. Tra le stelle della rosa c’è ovviamente anche il capitano Michael Hooper, terza linea degli Waratahs.













Foto: Mitch Gunn / Shutterstock.com