Sorteggio Qualificazioni Europei calcio 2020: quando si svolge? Data, programma e orario. Le fasce e le possibili avversarie dell’Italia

Il sorteggio per definire i gironi di qualificazione agli Europei 2020 di calcio si effettuerà domenica 2 dicembre 2018 (ore 12.00) presso il Convention Centre di Dublino (Irlanda). Appuntamento dunque all’ora di pranzo di un giorno festivo per conoscere la composizione dei vari gruppi che qualificheranno 20 Nazionali alla prossima rassegna continentale (gli altri quattro pass verranno assegnati tramite la Nations League).



Al sorteggio partecipano tutte le 55 Nazionali affiliate alla UEFA che verranno divise in 10 gironi: 5 saranno composti da 5 squadre, 5 saranno invece costituiti da 6 formazioni. Le squadre sono inseriti in 6 fasce in base al ranking definito dalla Nations League, l’Italia sarà dunque testa di serie grazie al piazzamento ottenuto nel girone con Portogallo e Polonia. Di seguito il calendario completo e il programma dettagliato, il regolamento del sorteggio, le varie fasce e le possibili avversarie dell’Italia.

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: QUANDO SI SVOLGE? DATA, PROGRAMMA E ORARIO

Il sorteggio si svolgerà domenica 2 dicembre 2018 alle ore 12.00 del Centro Europa (orario di Roma). Teatro dell’evento sarà il Convention Centre di Dublino (Irlanda).

DOMENICA 2 DICEMBRE:

12.00 Sorteggio gironi di qualificazione agli Europei 2020

SORTEGGIO EUROPEI 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Attendiamo dettagli sul palinsesto tv e streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per conoscere insieme la composizione dei vari avversari, in quale gruppo si troverà l’Italia e tutte le avversarie delle azzurre.

IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO

Al sorteggio degli Europei partecipano 55 Nazionali, si formeranno 10 gironi: cinque saranno formati da cinque squadre, cinque prevedono invece la presenza di sei squadre. Nei gruppi di cinque squadre troveranno spazio le finaliste della Serie A della Nations League.

Le Nazionali verranno suddivise in sei fasce di merito in base al ranking ereditato dalla Nations League. In ogni girone finirà una sola squadra per ogni fascia. Ci sono alcuni paletti riferimenti a problemi politici (ad Ucraina e Russia non possono incrociarsi), ragioni logistiche (massimo una trasferta a lunga gittata come Azerbaijan-Islanda) e ragioni climatiche (massimo due Paesi ad alto rischio neve nello stesso girone). Massimo due Nazioni ospitanti gli Europei 2020 possono incrociarsi nel girone (dunque un girone con Italia, Germania, Azerbaijan e similari non sarebbe permesso).

Si qualificano agli Europei 2020: le prime due classificate dei 10 gironi. Gli altri 4 posti a disposizione verranno assegnati attraverso la Nations League.

SORTEGGIO EUROPEI 2020: LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA

L’Italia sarà sicuramente testa di serie, nel caso in cui dovesse vincere il proprio girone di Nations League allora verrà inserita in un girone di cinque squadre altrimenti finirà in un gruppo composto da sei formazioni.

Ovviamente dobbiamo aspettare il termine della Nations League per comprendere le varie fasce per il sorteggio. Dalla seconda fascia potrebbero ad esempio arrivare una tra Croazia, Inghilterra, Olanda, Germania, Islanda, Russia, Ucraina, Polonia, Bosnia, Galles ma anche Danimarca, Svezia, Rep. Ceca, Turchia. Molteplici possibilità che si ridurranno non appena si concluderà la Nations League. Dalla terza e quarta fascia fanno paura soprattutto Serbia, Romania e Scozia mentre da quinta e sesta fascia non dovrebbero arrivare particolari insidie.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com