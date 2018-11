Volley, Mondiale per Club 2018: Trento spazza via l’Ardakan, ottimo esordio di Vettori e compagni

Ottimo esordio per Trento al Mondiale per Club 2018 di volley maschile, incominciato oggi in Polonia. A Resovia i dolomitici hanno sconfitto il Khatam Ardakan per 3-0 (25-19; 25-15; 25-19) in un incontro che non è mai stato in discussione: troppo il divario tecnico tra i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti e i modesti iraniani, la formazione più debole di questa rassegna iridata. L’Itas ha dominato in lungo e in largo, sciorinando un ottimo livello di gioco in linea con quello che stiamo ammirando in SuperLega: i gialloblù hanno preso le redini dell’incontro fin dal primo set, conquistato senza particolari patemi d’animo proprio come il secondo, mentre hanno sofferto leggermente in avvio di terza frazione prima di scatenarsi definitivamente e portare a casa il successo in appena 68 minuti.



Buon livello offensivo, 8 muri e 7 aces: sono questi gli ingredienti con cui Trento ha conquistato la vittoria in avvio di questo Mondiale, il primo esame è stato superato brillantemente ma la qualificazione alle semifinali passerà dagli incroci decisamente più complicati contro Sada Cruzeiro e Asseco Resovia. L’opposto Luca Vettori è tornato a esprimersi su buoni livelli (15 punti, 66% in attacco), doppia cifra anche per gli schiacciatori Uros Kovacevic (11) e Aaron Russell (10), da annotare i 4 aces del palleggiatore Simone Giannelli (7 punti personali), al centro Srecko Lisinac (8) e Davide Candellaro (5), Jenia Grebennikov il libero. Il migliore tra le fila dell’Ardakan è stato Mohammadhassan Senobar (10 punti).













Foto: Valerio Origo