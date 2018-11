Volley, Mondiale per club 2018: Trento-Asseco Resovia. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo

Oggi giovedì 29 novembre si giocherà Trento-Asseco Resovia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. I dolomitici scenderanno in campo a Resovia per affrontare i padroni di casa: i ragazzi di Angelo Lorenzetti sono già certi della qualificazione alle semifinali proprio come la formazione polacca, questa partita è uno scontro diretto per il primo posto nel girone.



Sfida da urlo per Trento che vuole regalarsi un successo da sogno e che scenderà in campo con la grinta giusta per fare saltare il banco. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Trento-Asseco Resovia, match valido per il Mondiale per Club 2018 di volley maschile.

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE:

17.30 Asseco Resovia vs Itas Trentino

MONDIALE PER CLUB: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita di Trento sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta della partita di Trento su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto.













Foto: Valerio Origo