NBA 2019, i risultati della notte (29 Novembre): Gallinari trascina i Clippers, Westbrook in tripla doppia. Vincono Milwaukee e Philadelphia

Sono dieci le partite della notte NBA. Continua l’ottimo momento dei Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si confermano in vetta alla Western Conference dopo aver ottenuto il loro terzo successo consecutivo. Questa volta la vittoria arriva contro i Phoenix Suns per 115-99 e proprio l’azzurro è il grande protagonista della serata. Gallinari chiude la sua partita con una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi e ci aggiunge anche 4 assist in 33 minuti di gioco. In casa Clippers ottime prestazioni anche per Tobias Harris (18 punti e 10 rimbalzi) e per Lou Williams (20 punti).

Mr Tripla Doppia sembra essere tornato. Seconda consecutiva per Russell Westbrook, che domina il parquet nella vittoria dei suoi Oklahoma City Thunder contro i Cleveland Cavaliers per 100-83. Per Westbrook ci sono 23 punti, 19 rimbalzi e 15 assist in 37 minuti di gioco, in un match che OKC ha fatto suo solamente nel terzo quarto. Ai Cavs non basta la bella prova del rookie Collin Sexton, autore di una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi.

A proposito di rookie non si può non parlare di Luka Doncic, che punta al premio di miglior giocatore al primo anno NBA alla fine della stagione. Lo sloveno è stato il miglior marcatore (insieme a Devin Harris) con 20 punti nel successo dei Dallas Mavericks contro gli Houston Rockets (128-108), ai quali non è bastata la tripla doppia di James Harden, che ha chiuso il suo match con 25 punti, 17 assist e 11 rimbalzi.

Una tripla di Khris Middleton a cinque secondi dal termine ha regalato la vittoria ai Milwaukee Bucks contro i Chicago Bulls per 116-113. MVP del match, però, è stato Giannis Antetokounmpo, che sfiora la tripla doppia, chiudendo con 36 punti, 11 rimbalzi e 8 assist; mentre dall’altra parte in casa Bulls i migliori sono stati Jabari Parker e Zach LaVine con 24 punti, senza dimenticare i 22 punti di un sempre più convincente Ryan Arcidiacono. Restando sempre nella Eastern Conference netta affermazione dei Philadelphia 76ers (terza forza attualmente ad est), che si impongono 117-91 sui New York Knicks con un Joel Embiid da 26 punti e 14 rimbalzi ed un JJ Redick da 24 punti.

In campo anche l’altro italiano d’America, ma, a differenza di Gallinari, non è stata una serata felice per Marco Belinelli, visto che i suoi San Antonio Spurs sono stati nettamente sconfitti per 128-89 dai Minnesota Timberwolves. La guardia azzurra ha chiuso con 11 punti, 2 assist ed un rimbalzo in 21 minuti di utilizzo.

Tutto facile per i New Orleans Pelicans (Holiday 29 punti e Davis 28) contro gli Washington Wizards (125-104) e per gli Charlotte Hornets (Walker e Zeller 19 punti) contro gli Atlanta Hawks (108-94). Vittoria anche per i Portland Trail Blazers che superano di misura ed in volata gli Orlando Magic per 115-112 con 41 punti di uno scatenato Damian Lillard.

Bel successo anche da parte degli Utah Jazz, che trascinati dai 29 punti di Donovan Mitchell, si impongono 101-91 contro i Brooklyn Nets.

Questo il riepilogo dei risultati

Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 108-94

Philadelphia 76ers – New York Knicks 117-91

Brooklyn Nets – Utah Jazz 91-101

Houston Rockets – Dallas Mavericks 108-128

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 116-113

Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs 128-89

New Orleans Pelicans – Washington Wizards 125-104

Oklahoma City Thunder – Cleveland Cavaliers 100-83

Portland Trail Blazers – Orlando Magic 115-112

Los Angeles Clippers – Phoenix Suns 115-99













Foto: Matteo Marchi