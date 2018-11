Volley, Mondiale per club 2018: le partite di oggi (29 novembre). Programma, orari e tv. Il calendario completo

Oggi giovedì 29 novembre si disputa la quarta giornata del Mondiale per Club 2018 di volley maschile, in Polonia si giocheranno quattro partite. Si conclude la fase a gironi ma si conoscono già le quattro squadre qualificate alle semifinali, bisogna soltanto decidere i piazzamenti all’interno del girone: Civitanova-Fakel Novy Urengoy e Trento-Asseco Resovia saranno i due scontri diretti per il primo posto nei rispetti gruppi, entrambi in programma alle ore 20.30.



Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle partite di oggi (giovedì 29 novembre) al Mondiale per Club 2018 di volley maschile. Le partite delle squadre italiane saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE:

17.30 Fakel Novy Urengoy vs Cucine Lube Civitanova

17.30 Asseco Resovia vs Itas Trentino

20.30 Zenit Kazan vs Skra Belchatow

20.30 Khatam Ardakan vs Sada Cruzeiro

MONDIALE PER CLUB: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita di Trento sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

La partita di Civitanova sarà trasmess in diretta streaming sul sito di RaiSport.

DIRETTA LIVE scritta delle partite di Trento e di Civitanova su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Roberto Muliere