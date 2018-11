Volley, Mondiale per club 2018: il girone di Trento ai raggi X. Sada Cruzeiro e Resovia i rivali per la semifinale

Obiettivo minimo semifinale per l’Itas Trentino nel Mondiale per Club che si disputa la prossima settimana in Polonia. Il girone dei gialloblù comprende l’Asseco Resovia, formazione polacca, il Sada Cruzeiro, squadra brasiliana che vanta già tre titoli mondiali e gli iraniani del Khatam Ardakan, oggetto misterioso della competizione per club.

Il Trentino è la squadra che vanta più titoli iridati, avendo vinto le prime quattro edizioni da quando la competizione è stata rispolverata dal 2009 ma per la squadra di Lorenzetti la strada che porta alla top4 del torneo è piuttosto tortuosa, vista la qualità delle due rivali più accreditate.

La squadra più forte sulla carta è sicuramente il Sada Cruzeiro, formazione che ha vinto tre delle ultime cinque edizioni del torneo. Una multinazionale visto che, assieme ai tanti giocatori nel giro della nazionale carioca, può contare su due vecchie conoscenze del campionato italiano, il centrale francese Kevin Le Roux e lo schiacciatore statunitense Taylor Sander. In regia c’è Fernando Kreling, l’opposto è il vice campione del mondo Evandro, chiamato in causa spesso al Mondiale quando Wallace non era efficace, al centro il gigantesco Isac, anche lui nel giro della nazionale e in banda Rodrigo Leao, altro nazionale. Il libero è Sergio Nogueira, l’allenatore Marcelo Mendez.

Da tenere d’occhio anche l’Asseco Resovia, che però ha iniziato molto male la stagione in corso e occupa la penultima posizione del campionato polacco con 6 punti conquistati in nove partite disputate fino a questo momento. L’alzatore è lo statunitense Shoji, conosciuto in Italia per aver giocato lo scorso anno a Latina. Shoji si alterna con l’esperto francese Redwitz che gli ha soffiato il posto da titolare. Opposto è il polacco Schulz, al centro il capitano Mozdzonek e Lemanski, in banda Rossard e Buszek, il libero è Luke Perry, l’allenatore Gheorghe Cretu.

Difficile, invece, reperire molte notizie sulla quarta incomoda del raggruppamento, gli iraniani del Khatam Ardakan. Squadra compatta, in crescita, solo seconda l’anno scorso nel campionato locale, ha sicuramente qualche limite che gli avversari, Trentino in primis, tenteranno di portare a galla.