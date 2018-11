Volley, Mondiale per club 2018: il girone di Civitanova ai raggi X. Zenit Kazan da paura, attenzione al Belchatow di Piazza

Civitanova è pronta per partecipare al secondo Mondiale per Club della sua storia, la Lube torna all’attacco dopo aver perso la finale dello scorso anno contro lo Zenit Kazan e questa volta i marchigiani andranno a caccia del bersaglio grosso. I cucinieri sono stati inseriti nella Pool A insieme proprio allo Zenit Kazan, ai russi del Fakel Novy Urengoy e ai polacchi del PGE Skra Belchatow: si tratta di un girone complicato, solo le prime due accederanno alle semifinali incrociate dove troveranno una tra Trento, ZAKSA, Sada Cruzeiro. Analizziamo ai raggi X le avversarie di Civitanova nel Mondiale per Club 2018 di volley maschile.



ZENIT KAZAN – I Campioni del Mondo in carica, vincitori delle ultime tre Champions League, micidiale corazzata che parte sempre favorita ma che questa volta sarà priva del fenomeno Wilfredo Leon passato a Perugia. Lo squadrone di coach Alekno punta tanto su attacco e servizio, fondamentali in cui eccellono stelle indiscusse come l’opposto Maxim Mikhaylov, il martello Earvin Ngapeth proveniente da Modena e il bomber statunitense Matt Anderson. Gli attaccanti di palla alta non scherzano ma attenzione anche al palleggiatore Alexander Butko e al centrale Artem Volvich, altre due pedine di lusso che possono fare la differenza.

FAKEL NOVY URENGOY – La compagine russa si presenta all’appuntamento grazie a una wild card. La squadra si sta comportando discretamente in campionato ma potrebbe pagare lo scotto ai massimi livelli internazionali. Spiccano in particolar modo i forti schiacciatori Dmitry Volkov ed Egor Kliuka che abbiamo già visto in Nazionale, da valutare la solidità del sestetto e la capacità di incidere con continuità in attacco, l’esperto Erik Shoji potrebbe fare la differenza.

PGE SKRA BELCHATOW – La squadra di coach Roberto Piazza avrà il sostegno del pubblico di casa e potrebbe piazzare il colpaccio anche perché può contare su alcune individualità importanti come ad esempio l’opposto Mariusz Wlazly, gli schiacciatori Milad Ebadipour e Artur Szalpuk. Civitanova dovrà prestare molta attenzione agli uomini in giallo, le possibilità di accedere alle semifinali potrebbero dipendere proprio da loro.