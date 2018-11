Calendario Liga oggi, gli orari di tutte le partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo

Torna la Liga spagnola, e lo fa con il big match tra Atletico Madrid e Barcellona, che al Wanda Metropolitano opporrà ai blaugrana dei Colchoneros in rampa di lancio, e desiderosi di sconfiggere i catalani, in testa alla classifica dopo 12 giornate, con appena un punto di vantaggio sui ragazzi allenati da Diego Simeone.

Interessanti anche le altre sfide, con il Real Madrid a caccia di punti in casa dell’Eibar, mentre il Valencia ospita al Mestalla il Rayo Vallecano.

Le gare saranno disponibili in streaming su DAZN, piattaforma online gratis per il primo mese di prova, poi in abbonamento a 9,99€ al mese.

Il programma completo:

13:00 Eibar – Real Madrid

16:15 Valencia – Vallecano

18:30 Huesca – Levante

20:45 Atl. Madrid – Barcellona

