Volley, Mondiale per club 2018: Civitanova-Zenit Kazan. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo

Oggi martedì 27 novembre si giocherà Civitanova-Zenit Kazan, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La Lube scenderà in campo a Radom per affrontare la corazzata russa detentrice del titolo iridato: andrà in scena la rivincita della finale dello scorso anno quando lo squadrone di Alekno riuscì a regolare i cucinieri proprio come fece poi nella finale della Champions League. I ragazzi di coach Medei cercano l’impresa per inseguire la qualificazione alle semifinali, Osmany Juantorena e compagni proveranno a mettere in difficoltà i fenomeni dall’altra parte della rete come Mykhaylov, Ngapeth e Anderson



Sfida da urlo per Civitanova che vuole regalarsi un successo da sogno e che scenderà in campo con la grinta giusta per fare saltare il banco. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Civitanova-Zenit Kazan, match valido per il Mondiale per Club 2018 di volley maschile.

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE:

17.30 Cucine Lube Civitanova vs Zenit Kazan (Pool A a Radom)

CIVITANOVA-ZENIT KAZAN: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

Foto: Valerio Origo