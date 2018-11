LIVE Civitanova-Zenit Kazan volley, Mondiale per club 2018 in DIRETTA: sfida di lusso, Juantorena e Leal trovano Ngapeth!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Zenit Kazan, match valido per il Mondiale per Club 2018 di volley maschile. A Radom (Polonia) andrà in scena la rivincita della finale dello scorso anno vinta dalla corazzata russa che però in questa circostanza è già con le spalle al muro: i ragazzi di Alekno, infatti, hanno perso ieri il derby contro il Fakel Novy Urengoy e dunque sono quasi obbligati a vincere per continuare a inseguire le semifinali. La Lube, invece, è reduce dal successo contro lo Skra Belchatow di Roberto Piazza e punta al colpaccio contro i Campioni del Mondo per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali.

Si preannuncia una partita particolarmente intensa e avvincente, estremamente spettacolare ed emozionante tra due squadroni di primissima fascia. Civitanova si affida a Osmany Juantorena, Leal e Tsvetan Sokolov ma dall’altra parte della rete ci saranno Maxim Mikhaylov, Matt Anderson ed Earvin Ngapeth: ne vedremo davvero delle belle in un incontro da urlo, il meglio che la pallavolo mondiale possa offrire.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Zenit Kazan, match valido per il Mondiale per Club 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.30. Buon divertimento a tutti.













