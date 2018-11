Volley, Mondiale per Club 2018: Civitanova vola in semifinale insieme al Fakel, eliminato lo Zenit Kazan!

Civitanova si è qualificata alle semifinali del Mondiale per Club 2018 di volley maschile. La Lube aveva sconfitto lo Zenit Kazan per 3-2 nel big match di oggi pomeriggio, per accedere al turno successivo con una giornata di anticipo doveva sperare che il Fakel Novy Urengoy battesse lo Skra Belchatow nell’incontro della serata a Plock (Polonia) e così è stato. La formazione russa si è imposta per 3-2 (23-25; 27-29; 30-28; 25-21; 21-19) dopo addirittura 160 minuti di battaglia e un tie-break infinito.



A questo punto i cucinieri e il Fakel volano in semifinale e giovedì si affronteranno tra loro per decidere chi sarà primo nel girone, il Belchatow di coach Piazza e soprattutto lo Zenit Kazan vengono eliminati dal torneo: i Campioni del Mondo salutano la competizione con largo anticipo, la corazzata di coach Alekno non potrà difendere il titolo e fa le valigie prima del previsto.

Oggi il Fakel si è trovato sotto per 0-2 contro i ragazzi in giallo ma è riuscito a confezionare una clamorosa rimonta trascinato da Egor Kliuka (28 punti, 2 aces, 2 muri), Dmitry Volkov (20) e Artur Udrys (19, 3 muri) mentre al Belchatow non sono bastati Milad Ebadipour (22) e Mariusz Wlazly (18).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo