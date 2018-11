Volley femminile, Serie A1 2018-2019: Conegliano-Novara, scontro diretto stellare per il primo posto

Questa sera (ore 20.30, diretta tv su RaiSport) Conegliano e Novara si affronteranno nel recupero della quarta giornata della Serie A1 di volley femminile che le due squadre non avevano disputato lo scorso 11 novembre perché quel giorno si contendevano la Supercoppa Italiana al PalaVerde di Treviso. Le Pantere riuscirono ad alzare al cielo il trofeo e oggi proveranno a confermare la legge del proprio palazzetto: entrambe le formazioni si presentano imbattute all’appuntamento, la Igor si trova in testa al campionato insieme a Busto Arsizio (17 punti, sei vittorie in altrettanti incontri giocati) mentre l’Imoco insegue a due punti di distacco ma ha disputato una partita in meno. Si preannuncia uno scontro diretto davvero avvincente e appassionante, una super sfida che regalerà grandi emozioni e che mette in palio la vetta della classifica quando abbiamo già superato la metà del girone d’andata.



Il massimo campionato italiano arriva alla sua prima svolta con l’ennesimo incrocio tra le due migliori squadre del nostro panorama che nella passata stagione si sono contese anche lo scudetto. Le igorine saranno desiderose di riscatto e proveranno a spingere sfruttando il loro proverbiale attacco e la solidità a muro, armi proprie anche delle venete che si distinguono anche per un’ottima difesa. Massimo Barbolini punterà moltissimo sulle bordate dell’opposto Paola Egonu, sui guizzi sottorete di Cristina Chirichella e Stefana Veljkovic, sull’esperienza di Francesca Piccinini in determinati frangenti e sul rendimento di banda di Michelle Bartsch. Daniele Santarelli si giocherà sicuramente tutte le sue migliori carte come Miriam Sylla, Kimberly Hill e Samanta Fabris per sfruttare al meglio le alzate di Joanna Wolosz, saranno determinanti i salvataggi di Monica De Gennaro.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni