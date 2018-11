Champions League 2019, le possibili avversarie della Juventus agli ottavi di finale. Quanti rischi nell’urna!

La Juventus si è matematicamente qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 grazie alla vittoria sul Valencia ed è anche molto vicina al primo posto nel girone: basterà battere lo Young Boys nell’ultima giornata per avere la matematica certezza, altrimenti in caso di pareggio o di sconfitta bisognerà sperare che il Manchester United non batta il Valencia al Mestalla. Ma quali possono essere le avversarie della Juventus agli ottavi di finale della massima competizione continentale? Vagliamo le varie ipotesi: se i bianconeri vinceranno il girone allora affronteranno una seconda classificata, in caso contrario affronteranno una delle prime dei vari gironi. Non sono permessi derby nel primo turno a eliminazione diretta.

GIRONE A: Atletico Madrid e Borussia Dortmund sono a pari punti e si contenderanno il primo posto nelle ultime due giornate.

GIRONE B: Barcellona praticamente già certo del primo posto, Inter e Tottenham si contendono l’altro pass per gli ottavi: decisivo lo scontro diretto di domani sera.

GIRONE C: Liverpool, Napoli, PSG, Stella Rossa: 6, 6, 5, 4 punti. Gruppo equilibratissimo, forse domani sera la situazione sarà più chiara.

GIRONE D: Porto e Schalke candidate al passaggio del turno, i portoghesi hanno due punti di vantaggio sui tedeschi.

GIRONE E: Bayern Monaco e Ajax sono già qualificate agli ottavi di finale, i tedeschi hanno due punti di vantaggio sugli olandesi.

GIRONE F: Manchester City già qualificato e con tre punti di vantaggio sul Lione che deve difendersi dall’assalto dello Shakhtar Donetsk, distante due lunghezze.

GIRONE G: Gruppo già deciso: Real Madrid primo, Roma seconda.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com