Volley, Mondiale per Club 2018: Civitanova mostra i muscoli, Belchatow battuto 3-1 all’esordio

Civitanova mostra i muscoli in apertura del Mondiale per Club 2018 di volley maschile e sconfigge lo Skra Belchatow per 3-1 (25-21; 22-25; 25-21; 27-25). A Radom (Polonia) la Lube parte con il botto, sconfigge la formazione di coach Roberto Piazza che giocava di fronte al proprio pubblico e incamera un successo importante in ottica qualificazione alle semifinali: saranno decisive la sfida di domani contro la corazzata Zenit Kazan e quella di giovedì contro il Fakel Novy Urengoy ma intanto i cucinieri hanno già compiuto un passo importante verso il weekend che assegnerà il titolo.

I ragazzi di Medei non hanno giocato la miglior partita della stagione ma hanno saputo sfruttare al meglio gli errori degli avversari e soprattutto sono stati più incisivi quando contava, non si sono mai scomposti e con pieno merito hanno portato a casa i tre punti. La regia di Bruninho ha spaziato su tutto il fronte d’attacco mandando in doppia cifra l’opposto Tsvetan Sokolov (12), gli schiacciatori Osmany Juantorena (12) e Yoandy Leal (15, 3 aces), al centro Robertlandy Simon (9) e Dragan Stankovic (6, 3 muri), Fabio Balaso il libero. Al Belchatow non sono bastati gli annunciati Wlazly (18), Ebadipour (15) e Szalpuk (18) per portare a casa la posta in palio.



Nel primo set la Lube allunga sul turno in battuta di Sokolov (10-7), Leal alza il proprio livello in attacco e i cucinieri si issano sul 15-10. Qualcosa si inceppa, l’opposto subisce un muro e poi arriva un ace dei padroni di casa (16-15). Leal e il bomber bulgaro fanno ripartire la macchina e un bel break finale permette di portare a casa il primo set.

Nel secondo parziale Civitanova prova a scappare via con il doppio ace di Juantorena (12-10), con due attacchi di Leal e una fiondata di Simon (15-11). Il Belchatow però non molla e rimane in scia, la ricezione dei polacchi è più precisa e sul 20-20 il set precipita: errore offensivo di Sokolov, ace dei gialli e la Lube deve cedere.

Civitanova riparte però a mille (muro di Simon e bordata di Sokolov, 10-7) nella terza frazione. Leal firma due aces consecutivi (13-7), Stankovic col primo tempo e diagonale di Sokolov per il 19-16, poi la stoccata di Juantorena vale il 2-1. Nel quarto set sono ancora Juantorena e Leal a creare un bel break in apertura (9-6), i cucinieri riescono a conservare il piccolo vantaggio che si sono creati. Simon e Leal fanno la voce grossa in attacco e al servizio (due aces), la Lube vola sul 21-15 e sul 24-20 con un diagonale di Sokolov. Sembra fatta ma i polacchi riescono ad annullare quattro match-point, Civitanova non si fa prendere del panico e riesce a chiudere i conti grazie alla grinta di Leal.













Foto: Roberto Muliere