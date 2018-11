Hockey pista, i migliori italiani dell’ottava giornata di A1. Lodi straripante, il cuore di Marco Pagnini salva Follonica

La sesta giornata della Serie A1 maschile di hockey su pista ci ha lasciato Lodi e Follonica vincenti e ancora al comando solitario della classifica, con ottime prestazioni da parte degli italiani. Andiamo dunque ad analizzare i migliori giocatori del Bel Paese nella nostra top-3.

3 – Diego Nicoletti (Trissino): la lotta per non retrocedere è serrata, e Trissino è una di quelle formazioni che deve cercare di rimanere a tutti i costi nella massima serie. Ogni sabato è una lotta, e il difensore classe 1983 si rimbocca le maniche, realizzando una fantastica tripletta nel 3-3 contro Monza.

2 – Alessandro Verona e Andrea Malagoli (Lodi): in coabitazione i due bomber giallo-rossi, che segnano due triplette, nella goleada 8-2 sulla Ubroker Scandiano. Un segnale forte, Lodi ha i suoi trascinatori, e mette nel mirino un nuovo Scudetto.

1 – Marco Pagnini (Follonica): in cima non può che esserci lui, il 29enne toscano, che in una giornata difficile trascina la sua Follonica ad un successo importantissimo contro Vercelli. Tre reti per lui nella sfida, compresa quella del 4-3 che a cinque minuti dalla fine regala il successo e la testa della classifica alla squadra allenata da Enrico Mariotti.

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Lodi