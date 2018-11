Volley, Mondiale per Club 2018: Civitanova e Trento scatenate, primo posto nel girone e sabato le semifinali

Le squadre italiane non si fermano più al Mondiale per Club 2018 di volley maschile e chiudono i rispettivi gironi al primo posto, entrambe da imbattute. Gli scontri diretti odierni servivano per assegnare il primato dei due gruppi, Civitanova e Trento si sono imposte con due roboanti 3-0 e sabato torneranno in campo per disputare le semifinali.

La Lube ha surclassato il Fakel Novy Urengoy per 3-0 (25-17; 25-18; 25-19) mentre Trento è riuscita ad avere la meglio nei confronti dell’Asseco Resovia per 3-0 (26-24; 25-23; 25-20). I dolomitici se la dovranno dunque vedere con i russi del Fakel, i cucinieri incroceranno i polacchi del Resovia: il sogno di una finale tutta italiana è assolutamente alla portata, visto che entrambe partiranno con i favori del pronostico nel prossimo turno a eliminazione diretta.



I ragazzi di Medei hanno dettato legge a suon di muri (10) e aces (6), dopo l’impresa compiuta contro lo Zenit Kazan (rimonta da 9-14 nel tie-break contro i Campioni del Mondo) oggi il compito è stato più agevole con Osmany Juantorena (14 punti), Yoandy Leal (11) e Simon (11, 3 muri) sempre sugli scudi e ben serviti da Bruninho che non ha dovuto insistere più di tanto sull’opposto Tsvetan Sokolov (9) per avere la meglio nei confronti di Volkov (6), Kliuka (4), Udrys (8) e compagni.

Gli uomini di Lorenzetti hanno invece dovuto sudare nei primi due set contro i padroni di casa del Resovia, imponendosi sempre ai vantaggi prima di una terza frazione gestita con buon piglio che ha portato alla vittoria. Ottima prova dello schiacciatore Uros Kovacevic (15 punti) affiancato da Maarten Van Garden (14) che nel corso del primo ha preso il posto di Aaron Russell, doppia cifra anche per l’opposto Luca Vettori (10). All’Asseco non sono bastati Jarosz (15) e Szerszen (12), hanno riposato Rossard, Shulz e David Smith.













Foto: FIVB