Volley, Ivan Zaytsev: “Con Velasco riusciamo a curare i particolari. Nel ruolo di opposto sono molto esigente con me stesso”

Non si può di certo dire che Ivan Zaytsev non sia sfortunato, almeno in questo inizio di Superlega. La sua Modena è partita a tutta, con cinque vittorie e una Supercoppa. Lui, intanto, si concede alla Gazzetta dello Sport per un’intervista che porta la firma di Valeria Benedetti.

Sul lavoro con Julio Velasco: “Stiamo cercando di mettere tanta attenzione in campo dal punto di vista del gioco e della cura dei dettagli. Passando molto tempo insieme riusciamo a curare i particolari e in allenamento cerchiamo di sfruttare tutto al massimo. È importante curare anche quel che non balza all’occhio dello spettatore comune, la copertura, le posizioni che sono cose importanti nel momento in cui ti vai a giocare gli scontri diretti come quello che ci aspetta a Perugia. Intanto però c’è da portare a casa tre punti contro Padova, poi penseremo a Perugia“. Il rischio di pensarci, comunque, è basso: “Con un allenatore come Velasco è una cosa che è difficile che succeda perché è concentrato sul quotidiano“.

A proposito della sfida con Padova: “Cercheremo di sfruttare l’occasione per migliorare ancora quei dettagli di cui parlavo prima. È una squadra che pone sempre delle difficoltà“.

La stella dell’Italia non si sente, però, totalmente dentro il ruolo di opposto, che non occupava da molto tempo: “Sono molto esigente con me stesso. Anche quando faccio il 50% in attacco, che per un opposto è un buon risultato, nella media, io non sono contento. Dal punto di vista dell’attacco sono certo più tranquillo, sono capace mentalmente di resettare anche dopo un errore […] Mi sto impegnando, ma ovviamente mi sento a casa mia in questo ruolo“.













Foto: Valerio Origo