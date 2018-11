Volley femminile, Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020: definiti i sei gironi. Italia-Olanda da brividi, facile per le big?

La FIVB ha pubblicato il ranking mondiale femminile aggiornato al 21 ottobre, cioè al termine dei Mondiali che si sono svolti in Giappone. La nuova classifica internazionale verrà utilizzata per definire la composizione dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: da regolamento, infatti, le migliori 24 Nazionali del ranking aggiornato al 1° gennaio 2019 (non ci saranno mutamenti prima di capodanno) parteciperanno alle competizioni che metteranno in palio i primi sei posti per i Giochi. Sono stati composti sei gironi da quattro squadre ciascuno che si affronteranno tra loro nel weekend del 9-11 agosto, le sei vincitrici si qualificheranno ai Giochi.



L’Italia se la dovrà vedere con l’Olanda e con il Belgio, le azzurre incroceranno il proprio destino con la bestia nera orange ma hanno tutte le carte in regola per staccare il pass. La Serbia e la Russia non dovrebbero avere grossi problemi visto che affronteranno formazioni di seconda fascia proprio come il Brasile che non potrà farsi impensierire dalla Repubblica Dominicana. Girone agevolissimo per gli USA (Argentina e Bulgaria non fanno paura), la Cina Campionessa Olimpica se la dovrà invece vedere con la Turchia di Guidetti e con la Germania. Di seguito i gironi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il volley femminile.

POOL A: Serbia, Porto Rico, Thailandia, Cuba

POOL B: Cina, Turchia, Germania, Repubblica Ceca

POOL C: USA, Argentina, Bulgaria, Kazakhstan

POOL D: Brasile, Repubblica Dominicana, Camerun, Azerbaijan

POOL E: Russia, Corea del Sud, Canada, Messico

POOL F: Olanda, Italia, Belgio, Kenya

TORNEI QUALIFICAZIONE OLIMPIADI 2020: QUANDO E DOVE SI GIOCA

Si gioca nel weekend del 2-4 agosto 2019. Le sedi di gioco sono ancora da definire.

CHI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI 2020?

Le prime classificate dei gironi si qualificano ai Giochi.













