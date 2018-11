Volley femminile, Serie A1 2018-2019, settima giornata. Si riforma la coppia di testa Novara-Busto Arsizio ma Conegliano non molla e mercoledì è big match

Si riforma la coppia di testa Novara-Busto Arsizio dopo la notte da capolista solitaria dell’Igor Gorgonzola Novara che ieri aveva espugnato con autorità il campo de Il Bisonte Firenze. Nella domenica della serie A1 di volley femminile l’Unet E-Work Busto Arsizio deve sudare sul campo del Club Italia ma alla fine riesce ad avere la meglio in una sfida che si era complicata dopo il secondo set vinto dalla formazione di casa per la squadra di Marco Mencarelli che poi riesce a riprendere le redini dell’incontro e si impone 3-1 tornando in vetta alla graduatoria.

Non perde un colpo, sornione, l’Imoco Conegliano che ha due partite in meno e potrebbe già operare il sorpasso mercoledì nel recupero molto atteso contro Novara (che, come Busto Arsizio, deve ancora osservare il turno di riposo, già osservato dalle venete). L’Imoco si impone senza troppi problemi 3-0 sul campo di una Leardini Filottrano che solo a sprazzi riesce a creare qualche grattacapo alle campionesse d’Italia e si arrende in meno di un’ora e mezzo di gioco.

Soffre tantissimo, invece, la Savino del Bene Scandicci prima di avere ragione al tie break di una Saugella Monza mai doma. La squadra toscana, ancora una volta, paga dazio sul piano della continuità e, dopo aver vinto primo e terzo set, si arrende nel secondo e nel quarto prima di avere la meglio al tie break con il punteggio di 15-11. Partita rocambolesca e terzo posto al momento perso dalla Savino del Bene, mentre il Monza si tiene ben stretta la zona play-off, muovendo ancora la classifica.

Riprende la marcia della Pomì Casalmaggiore che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, travolge con un secco 3-0 casalingo la Reale Mutua Fenera Cuneo e si mantiene al terzo posto in classifica. Secondo successo consecutivo molto importante per la Zanetti Bergamo che supera 3-1 la Bosca San Bernardo Chieri nell’ennesimo spareggio salvezza anticipato. La squadra lombarda sembra aver superato le difficoltà della prima parte della stagione e, con questo successo, trascina in zona retrocessione anche le piemontesi, protagoniste, invece, di un ottimo avvio di stagione.













Foto: Simone Contesini