Rugby, Guinness Pro 14 2018-2019: Zebre battute nettamente in casa dal Munster

Poche idee, poco gioco, tantissime difficoltà. Ovviamente mancano i giocatori impegnati con la Nazionale italiana nei Test Match, ma l’incontro disputato oggi al Lanfranchi di Parma dalle Zebre è da archiviare come totalmente negativo. La franchigia tricolore non ha praticamente mai messo in difficoltà in questa giornata di Guinness Pro 14 il Munster che si è imposto per 32-7. Dominio assoluto per la squadra irlandese che già nel primo tempo chiude la pratica (17-0 di parziale). L’unico sussulto dei padroni di casa arriva al 64′ con la meta di Giammarioli, poi però altre due mete per gli ospiti.

Zebre-Munster 7-32

Zebre: 15 Gabriele Di Giulio, 14 Paula Balekana, 13 Giulio Bisegni, 12 Tommaso Boni, 11 Jamie Elliott, 10 Francois Brummer, 9 Riccardo Raffaele, 8 Giovanni Licata, 7 Maxime Mbandà, 6 Jimmy Tuivaiti, 5 David Sisi (c), 4 Leonard Krumov, 3 Dario Chistolini, 2 Massimo Ceciliani, 1 Cruze Ah-Nau

A disposizione: 16 Oliviero Fabiani, 17 Daniele Rimpelli, 18 Eduardo Bello, 19 George Biagi, 20 Renato Giammarioli, 21 Joshua Renton, 22 Carlo Canna, 23 Giovanbattista Venditti

Marcatori Zebre

Mete: Giammarioli (64)

Conversioni: Brummer (64)

Punizioni:

Munster: 15 Mike Haley, 14 Ronan O’Mahony, 13 Rory Scannell, 12 Tyler Bleyendaal (c), 11 Alex Wootton, 10 Bill Johnston, 9 Neil Cronin, 8 Arno Botha, 7 Chris Cloete, 6 Gavin Coombes, 5 Darren O’Shea, 4 Fineen Wycherley, 3 Stephen Archer, 2 Kevin O’Byrne, 1 Jeremy Loughman

A disposizione: 16 Mike Sherry, 17 Brian Scott, 18 Ciaran Parker, 19 Sean O’Connor, 20 Conor Oliver, 21 Conor Murray, 22 Jaco Taute, 23 Chris Farrell

Marcatori Munster

Mete: Wycherley (16), O’Byrne (30), O’Mahony (75), Scannell (79)

Conversioni: Johnston (16, 30), Scannell (75)

Punizioni: Johnston (40+1), Scannell (70)













Foto: LPS/Nazzareno Marangon