Pallamano femminile, Qualificazioni Mondiali 2019: l’Italia chiude con un sconfitta, la Bielorussia passa il turno

Zero punti in tre partite. Questo è il bilancio della Nazionale italiana di pallamano femminile nel torneo di Qualificazioni ai Mondiali, svoltosi ad Amyntas, in Grecia. L’ultimo ko è arrivato quest’oggi per mano della Bielorussia, che invece chiude imbattuta, conquistando l’accesso ai play-off.

Rispetto alle precedenti apparizioni le azzurre si dimostrano molto combattive, restando attaccate alle avversarie per tutta la prima frazione, chiusa 17-15 in favore delle avversarie. Anche nella ripresa, le ragazze allenate da Neven Hrupec hanno migliorato nettamente le percentuali al tiro dei giorni scorsi, giocando a viso aperto nel primo quarto d’ora, soccombendo poi alla corsa e alla resistenza delle rivali, che hanno concluso la contesa sul 35-26.

Nell’altra gara di giornata, la Grecia padrona di casa ha sconfitto 16-15 il Portogallo, mostrando segnali di crescita di un movimento che promette di arrivare al vertice nel giro di qualche anno.

Foto: FIGH