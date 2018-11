Volley femminile, Serie A1 2018-2019: settima giornata, Novara espugna Firenze e allunga in testa

Novara prosegue la propria cavalcata in testa alla classifica della Serie A1 2018-2019 di volley femminile grazie al successo ottenuto nell’anticipo della settima giornata di campionato. Le piemontesi hanno sconfitto Firenze per 3-0 (25-20; 25-23; 25-19) imponendosi al Mandela Forum con grande autorevolezza: le ragazze di Massimo Barbolini, che in settimana avevano surclassato il Budwolani Lodz in Champions League, si lanciano così al meglio verso il big match contro Conegliano in programma mercoledì sera. Le azzurre ora vantano tre punti di vantaggio su Busto Arsizio che però sarà impegnata domani pomeriggio contro il Club Italia e cinque lunghezze su Conegliano che deve affrontare Filottrano.



La Igor ha operato un po’ di turn-over lasciando a riposo la stella Paola Egonu e la schiacciatrice Yamila Nizetich, Il Bisonte ha cercato di tenere testa alla corazzata ma non c’è stato molto da fare contro la capolista che punta allo scudetto dopo la delusione dell’anno scorso. Sugli scudi l’ottima Erblira Bici (18 punti), in doppia cifra l’infinita Francesca Piccinini (11, 3 aces) affiancata di banda da Michelle Bartsch (9) e la centrale Cristina Chirichella (11, 2 muri) supportata da Stefana Veljkovic (7). Ottima regia di Lauren Carlini, Stefani Sansonna il libero di una squadra compatta che è riuscita a contenere al meglio le bomber Louisa Lippmann (20) e Indre Sorokaite (10).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni