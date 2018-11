Inter-Frosinone 3-0, Serie A: doppietta di Keita e gol di Martinez, i nerazzurri tornano a vincere

L’Inter è tornata alla vittoria dopo lo stop contro l’Atalanta e ha sconfitto il Frosinone con un netto 3-0 nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti a San Siro con estrema autorevolezza, hanno dominato in lungo e in largo contro i laziali e si sono così rilanciati in classifica: secondo posto provvisorio in attesa dell’impegno del Napoli a nove punti di distacco dalla Juventus capolista.

I ragazzi di Luciano Spalletti hanno risolto la contesa grazie alla doppietta di Keita e alla rete di Martinez, servito proprio dal compagno di squadra che oggi ha giocato una delle migliori partite da quando indossa questa maglia. Il numero 11 sblocca la situazione all’undicesimo minuto con un tocco di pregevole fattura e chiude i conti all’82’ concretizzando l’invito di Keita, al 57′ invece il sigillo del Toro che ha risposto presente nel suo impegno da unica punta visto che Icardi ha osservato un turno di riposo proprio come Brozovic e Perisic.