Basket, Serie A 2018-2019: Pistoia espugna Reggio Emilia con un tiro dalla media di Kerron Johnson a mezzo secondo dalla fine

Pistoia ci ha preso gusto: dopo la vittoria a Sassari, arriva anche quella a Reggio Emilia per 82-84, grazie a un tiro di Kerron Johnson a cinque decimi dalla fine dela partita. Si apre così, con quest’anticipo a tinte sorprendenti, l’ottava giornata della Serie A 2018-2019. Per la formazione di Devis Cagnardi si rivelano dunque insufficienti i 22 punti di Ricky Ledo, come pure i 15 di Pablo Aguilar e i 13 di Riccardo Cervi. Quella di Alessandro Ramagli, invece, può godere dei 15 di Ousman Krubally, dei 14 di Kerron Johnson, dei 12 di Riccardo Bolpin e dei 10 a testa di Matteo Martini e Dominique Johnson.

A inizio partita fa quasi tutto Aguilar, con sette dei primi nove punti della formazione di casa che valgono il +5. Dall’altra parte del campo, però, Bolpin e Severini da tre danno una mano a Dominique Johnson per ricucire lo strappo e poi ricrearlo in favore degli ospiti. A metterci un carico in più è Martini, che firma proprio verso il suono della sirena il 15-21 con cui si chiude il primo quarto.

Cervi prova a far cambiare la musica nell’inizio di secondo periodo (22-23), ma dall’altra parte Krubally consente a Pistoia di puntare di nuovo il mirino nella direzione giusta: arrivano i punti di Bolpin, poi quelli di Dominique Johnson, e si va all’intervallo lungo sul 32-40 per gli ospiti con una schiacciata ancora di Krubally.

Al rientro in campo, per l’OriOra sembra tempo di volare sulle ali di Martini, Auda e Krubally (38-51), e ogni tentativo di rientro di Reggio Emilia è sonoramente rispedito al mittente: in ritmo entrano tutti, da Kerron Johnson a Severini, dal nuovo arrivato Gladness a Della Rosa. Si entra negli ultimi dieci minuti sul 52-63.

Sono due triple di Mussini e una di Ledo a rilanciare improvvisamente i padroni di casa (61-66). Kerron Johnson e Bolpin provano a tenere ancora a distanza la Grissin Bon, che però non si ferma più, spinta dai suoi due cavalieri della rimonta verso un aggancio che fino a poco prima pareva un’utopia. Cervi, con un paio di liberi, firma il -2 (71-73) e i mille punti con la maglia di Reggio Emilia, ma a quel punto si scatena Kerron Johnson, che riporta gli ospiti sul +7 (74-81). Sembra di nuovo finita, e invece Gaspardo e Ledo trovano ancora la forza di far esplodere il PalaBigi, che come un sol uomo può urlare per l’82 pari firmato da Aguilar con un tap-in a 18 secondi dalla fine. L’ultimo possesso finisce nelle mani di Kerron Johnson, che con mezzo secondo da giocare si esibisce in un palleggio arresto e tiro che muore dentro la retina. Sull’82-84 ci sarebbe ancora tempo per un tiro di Aguilar, ma lo spagnolo non concretizza e così è l’OriOra a lasciare, per il momento, Trento sola all’ultimo posto.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA-ORIORA PISTOIA 82-84 (15-21, 32-40, 52-63)

REGGIO EMILIA – Mussini 9, Ledo 22, Sovero ne, Candi 2, Aguilar 15, Gaspardo 3, Vigori, Cervi 13, Ortner 5, Llompart 3, De Vico 10. All. Cagnardi

PISTOIA – Bolpin 12, Della Rosa 3, K. Johnson 14, Peak, Krubally 15, Auda 8, Di Pizzo ne, Martini 10, Querci, Severini 8, D. Johnson 10, Gladness 4. All. Ramagli













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo