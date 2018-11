Volley femminile Serie A1 2018-2019. Settima giornata. Novara alla “prova Bisonte”. Conegliano a Filottrano per tenere il passo prima del big match

E’ l’anticipo di domani a Firenze la gara che suscita maggiore interesse nella settima giornata del massimo campionato di volley donne. Il Bisonte, che arriva dalla sconfitta rocambolesca di Busto Arsizio con Lippmann e Popovic protagoniste, ospita l’Igor Gorgonzola Novara che, in tre giorni, ha trovato prima la vetta della classifica e poi una vittoria convincente al debutto in Champions contro Lodz.

L’Imoco Conegliano, che ha due partite in meno rispetto a chi non ha ancora osservato il turno di riposo, dovrà cercare di smaltire la fatica per il derby di Coppa con Scandicci e non pensare più di tanto al big match di mercoledì con Novara per non incontrare troppi problemi sul campo di un Lardini Filottrano che ha dimostrato di poter dare filo da torcere a più di un avversario.

L’Unet E-Work Busto Arsizio, che guida la graduatoria con Novara, sarà di scena sul campo di un Club Italia che, prima del turno di riposo, ha creato più di un grattacapo proprio alle novaresi, strappando loro anche un punto.

Bella sfida alla Candy Arena tra la Saugella Monza e la Savino del Bene Scandicci, entrambe reduci da vittorie di sostanza rispettivamente contro Cuneo e Casalmaggiore. Chi vince può spiccare il volo verso la zona altissima della classifica. La Pomì Casalmaggiore vuole riprendere la marcia vincente dopo la brutta sconfitta di Scandicci, ospitando il fanalino di coda Reale Mutua Fenera Chieri, ancora a caccia del primo successo stagionale, mentre a completare il quadro di giornata c’è la sfida salvezza di Bergamo tra una Zanetti rinata a Brescia e la Bosca San Bernardo Cuneo che ha bisogno di punti per non essere risucchiata dalle squadre in lotta per non retrocedere.